Von Wolfgang Wotke

Der Blick ins Archiv bringt so manche Überraschung ans Tageslicht. Wer weiß schon, dass an gleicher Stelle vor 100 Jahren Tennis gespielt wurde? Die zwei Aschenplätze gehörten zum damaligen Hotel »Barkey«, und der TTC Gütersloh hat dort seine Spiele ausgetragen. Gleich nebenan hatte die Familie Kolbe auf 2000 Quadratmetern einen wundervollen Garten mit unzähligen Rosen und Obstbäumen angelegt. Eine Oase der Erholung. Und dann, nach dem Krieg, hat sich das Fleckchen Erde stark verändert, denn die Stadt und der Einzelhandel waren inzwischen gewachsen und man brauchte dringend Parkplätze. Dafür ist auch der Kolbe-Garten (1975) aufgegeben worden, um die Parkflächen zu vergrößern. Von den Bürgern wurde er dann »Kolbeplatz« genannt, fast ein Vierteljahrhundert später hat das Areal auch offiziell diesen Namen erhalten.

Augenoptikermeister Markus Dodt ist der erste Geschäftsmann, der sich am Kolbeplatz niedergelassen hat. Foto: Wotke Augenoptikermeister Markus Dodt ist der erste Geschäftsmann, der sich am Kolbeplatz niedergelassen hat. Foto: Wotke

Mitte der 80er Jahre die große Wende: Der Rat der Stadt beschließt die erste Neugestaltung: Geschäfts- und Wohnhäuser entstehen. 1998 muss der Parkplatz einer großen Tiefgarage weichen. Markus Dodt, der sich mit seiner »Optikerei« am 1. Oktober 1999 als erster Geschäftsmann dort niedergelassen hat, erinnert sich: »Anfangs war der Zulauf von Kunden recht mager. Das hat sich jedoch mit der Zeit zum Positiven verändert, vor allem nach der Erweiterung vor fünf Jahren.«

Die Eröffnung des neuen Areals, das bei Kritikern zuvor als ohne echte Anbindung an die Umgebung gegolten habe, sei zum Maßstab für die Zukunft geworden. »Das Leben, das seitdem in Güterslohs neue Mitte eingezogen ist, hat selbst die meisten Skeptiker überzeugt. Nicht zuletzt durch die Mischung aus Arbeiten, Wohnen, Einkaufen, Unterhaltung und Kulturveranstaltungen ist der Platz einer der großen Anziehungspunkte«, sagt der 53-jährige Geschäftsmann. Und fragt: »Wo gibt es in Gütersloh mehr Gastronomie als am Kolbeplatz?«

Die Bäckerei Glasenapp, das Reformhaus »Sonnenau«, das Eiscafé »La Perla« und seine Optikerei seien noch heute ansässig, in den vergangen Jahren hätten allerdings einige Einzelhändler ihre Geschäfte aufgegeben. Auch noch heute stünden einige Läden leer. Die Gründe dafür, so Markus Dodt, seien unterschiedlich. »Wir wissen doch alle, dass sich die Zeiten im Zeichen des Internets verändert haben.« Er jedenfalls sei von der Lage mit den angrenzenden Kneipen, Restaurants und guten Parkmöglichkeiten für die Kundschaft begeistert. Das Geschäft laufe prima, und mittlerweile beschäftige er sieben Augenoptikermeister, fünf Gesellen und zwei Auszubildende. Für die nächsten Jahre wünscht sich Dodt weniger Leerstände.

Doch es gibt auch andere Stimmen, sich noch mehr Leben auf dem Kolbeplatz erhoffen. »Mir persönlich fehlt der Weinmarkt, der ja seit einigen Jahren vor dem Theater stattfindet«, meint ein 68-jähriger Rentner, der gerade vor den Schaufenstern des Sporthauses Finke steht: »Ich bin für mehr Veranstaltungen.«