Von Christian Althoff

»Dominiks Traum von Australien wurde für ihn und uns zum Albtraum«, schrieben die Hinterbliebenen im Herbst 2017 in der Todesanzeige. Dominik S. war nach Angaben seiner Eltern im Februar des Jahres mit einem Freund nach Australien gereist, um dort ein Jahr »Work and Travel« zu machen. Die beiden arbeiteten unter anderem in einer Goldmine und als Kellner. Im Fe­bruar 2018 hatten sie zurück nach Deutschland kommen wollen.

Freundin des Angeklagten sagt aus

Zum Prozessauftakt ergab sich nun nach Angaben australischer Medien folgendes Bild: Am frühen Morgen des 6. Oktober 2017 saß der Angeklagte Jamie S. (35) als Beifahrer neben seiner Freundin in einem Mazda, beiden fuhren durch Brisbane. Dabei soll die Frau Dominik S. angefahren haben, der auf der Straße gestanden haben soll. Vor Gericht sagte die Frau, Dominik S. sei gestürzt, dann aber von der Straße aufgesprungen. Er sei sehr aggressiv gewesen, als sie und ihr Freund ausgestiegen seien. Der Deutsche und sein Freund hätten sie und ihren Begleiter geschubst. Die beiden hätten auch versucht, zuzuschlagen, seien dafür aber zu betrunken gewesen. Sie habe verzweifelt versucht, einen Kampf zwischen Dominik S. und ihrem Freund zu verhindern. Ja, sie habe auch gesehen, wie ihr Freund ein Messer aus dem Wagen geholt habe – einen Angriff damit aber nicht.

Die Nachrichtenagentur Australien Assosiated Press gab die Aussage einer Zeugin wieder, die in der Nähe des Tatorts lebt: Sie sei gegen 4 Uhr morgens durch den lautstarken Streit zweier Männer geweckt worden, sagte die Anwohnerin vor Gericht. »Eine Stimme wurde so wütend, wie ich es noch nie gehört habe.« Die Person habe gerufen: »Ich ersteche dich!« Eine Frau habe mehrmals geschrien: »Jamie, nein!« Die Frau habe verzweifelt geklungen. Dann habe sie einen markerschütternden Schrei gehört.

»Die Frage ist, warum!«

Dominik S. wurde von mehreren Messerstichen getroffen und lebensgefährlich verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er Stunden später starb.

Die Verteidigerin sagte australischen Medien zufolge in Richtung der Jury, es sei keine Frage, dass ihr Mandant Dominik S. getötet habe. »Die Frage ist, warum!« Die Jury solle im Prozess auf Beweise achten, die für eine Provokation und Notwehr sprächen, sagte die Anwältin. Der Angeklagte selbst bezeichnete sich als »des Mordes nicht schuldig«.

Wann das Urteil gesprochen wird, hat das Gericht noch nicht mitgeteilt.