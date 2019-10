Warum und seit wann engagieren Sie sich für den Klimaschutz?

Anette Klee: Umwelt- und Klimaschutz waren uns immer schon wichtig. Seit wir aber verstärkt feststellen, dass Worte und Taten in der Politik zwei verschiedene Dinge sind und dass uns zudem einfach auch die Zeit wegläuft, steht für uns fest, dass Eigeninitiative unerlässlich ist.

Welche Einschränkungen nehmen Sie dafür in Kauf?

Klee: Inzwischen hat sich viel getan. Immer wenn möglich bleibt das Auto stehen, der Garten hat sich komplett verändert, im Vorratsschrank stehen ganz andere und viel weniger Dinge als früher. Kleidung wird möglichst gebraucht gekauft, Lebensmittel öfter unverpackt, regional und/ oder bio. Den letzten Urlaub haben wir mit dem Fahrrad gemacht. Wir brauchen weniger. Eigentlich ist aber nichts davon zum Nachteil, auch wenn manches nicht mehr ganz so bequem ist wie früher. Es tut gut, viel unabhängiger von der Konsumgesellschaft zu sein.

Stichwort Fridays for Future (FFF): Schulschwänzen als ziviler Ungehorsam oder Anfang vom Ende von Regeln und Pflichten?

Klee: Ohne FFF hätten wir keine Debatte um den Klimaschutz. Hut ab – das haben die weltweiten Proteste der FFF erreicht. So bekommen wir eine engagierte und gebildete Generation junger Erwachsener.

Jugend mischt sich ein

Er ist 19, hat just im Sommer Abitur gemacht und will Politiker werden. Sie ist 17, geht zum Evangelisch Stiftischen Gymnasium (ESG) und gehört mit zum Organisationsteam der Fridays for Future-Demonstrationen (FFF) in Gütersloh: Stefan Schneidt und Greta Giesen sind trotz ihres jugendlichen Alters bereits zentrale Figuren in der hiesigen Klimaschutz-Szene.

Was treibt sie an, was wollen sie erreichen?

Stefan Schneidt ist seit fünf Jahren im Tierschutz aktiv. Der Veganer setzt sich nach eigenen Angaben in der überregionalen Gruppe »Soko Tierschutz« beispielsweise gegen Pelzwaren und Tierversuche ein. »Ich sehe mich als ein Anwalt der Tiere«, sagt der 19-Jährige, der nicht verstehen kann, warum Menschen der alltägliche, zigtausendfache Tod von Schweinen in Schlachtfabriken wie Tönnies völlig egal sei, aber ein misshandelter Hund für öffentliche Empörung sorge.

Über den Tierschutz und seine Mitgliedschaft bei den Jungen Sozialisten (Jusos) ist der Gütersloher auch mit dem Klimaschutz in Berührung gekommen. »Alles hängt doch mit allem zusammen«, sagt er, der in seinem jetzt verfassten, ersten Bürger-Antrag fordert, das private Silvester-Feuerwerk zu verbieten und stattdessen ein öffentliches an zentraler Stelle zu veranstalten. »Das Böllern und Abschießen von Raketen verursacht jedes Jahr Unmengen an Müll, verängstigt Tiere und Kriegsflüchtlinge«, meint er.

Greta Giesen ist ihren Angaben zufolge schon von Kindesbeinen an für einen achtsamen Umgang mit Ressourcen und Lebensmitteln sensibilisiert worden. »Vorgelebt hat mir das ganz besonders meine Oma, die sich weitgehend aus ihrem eigenen Garten selbst versorgt hat und kaum Auto fährt«, berichtet die Kreissprecherin der Grünen Jugend.

Um das Klima zu schonen, habe sie zum Beispiel jüngst darauf verzichtet, ihre Freundin in Polen mit dem Flugzeug zu besuchen: »Ich habe den Flixbus genommen«, so die 17-Jährige.

Neben ihren FFF-Aktivitäten hat Greta Giesen in der Schülervertretung (SV) des ESG einen Nachhaltigkeitswettbewerb initiiert, an dem sich bislang fünf Schulen beteiligen wollen.