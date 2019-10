Von Marie Berg

Gütersloh (WB). Ein Event für Jung und Alt: Bei der Kleintierschau des Kleintierzüchtervereins Spexard im Spexarder Bauernhaus tummeln sich Vögel, Fische und mehr. Dazu lockt eine Brutmaschine die jüngsten Besucher an und ein üppiges Tortenbuffet aus eigenen Reihen. In einem eigens aufgebauten Festzelt werden Rassegeflügel und Rassekaninchen präsentiert.

Auf dem Vorplatz blöken Schafe, sind Alpakas und Rinder ausgestellt sowie historische Trecker und Stände für Speisen und Getränke. In diesem Jahr werden 333 Tiere präsentiert – mehr als in den Vorjahren – von 28 Ausstellern, davon dreizehn Jugendlichen. Der Verein hat 220 Mitglieder, davon 44 Jugendliche, Tendenz stark steigend. Besonders die Kaninchenzucht hat einen großen Zulauf.

Gregor Siemer engagiert sich seit 50 Jahren für die Rassegeflügelzucht

Gregor Siemer engagiert sich seit 50 Jahren für die Rassegeflügelzucht. Im Rahmen der Eröffnung ehrt Anja Janke (Kreisverband) den 83-Jährigen mit einer Ehrenurkunde. Bürgermeister Henning Schulz dankt den Züchtern im Namen von Rat und Verwaltung. »Es ist toll, dass der Funke bei den Kindern überspringt«, lobt er besonders den Einsatz der jüngsten Züchter. Jürgen Jentsch würdigt auch die breite Mischung an Tieren. »Sie haben richtig etwas auf die Beine gestellt«, freut er sich. Erstmals sind indonesische Lachhühner ausgestellt. »Wenn diese Tiere krähen, hört es sich an, als wenn jemand lacht«, sagt Eckhard Westerbarkei. Er informiert über die angegliederte Zuchtschau vom Teckelclub Wiedenbrück, die am Sonntag mit vierzig Teilnehmern veranstaltet wird, angereist von Husum im Norden bis Erding bei München im Süden.

Stadtehrenpreis geht an Martin Stükerjürgen

Bürgermeister Henning Schulz eröffnete die Kleintierschau. Den Stadtehrenpreis überreichte er Martin Stükerjürgen auf Wyandotten Weiß. Die weiteren Preise haben Anja Janke und Markus Kaiser, stellvertretender Kreisvorsitzender für Kaninchenzucht verliehen. 50 Mal wurde die Note Hervorragend vergeben.

Landesverbands-Ehrenpreise holten die Jugendlichen Nico Eilfeld auf Westfälische Totleger Silber und Emily Stange auf Zwerg Welsumer Rost-Rebhuhnfarbig sowie Gerd Schumacher auf Vorwerkhühner, Heinz Füchtemeier auf Bantam Schwarz, Eckhard Westerbarkei auf Federfüßige Zwerghühner Schwarz, Pia Zettel-Landwehr auf Zwerg Barnefelder Silber-Schwarz-Doppeltgesäumt, Michael Dreessen auf Zwerg Brakel Silber und Steffen Westerbarkei auf Deutsche Pekingenten Weiß.

Kreisverbands-Ehrenpreise gingen an den Jugendlichen Fabian Füchtemeier auf Antwerpener Bartzwerge Gold-Porzelanfarbig sowie Heinz Füchtemeier auf Bantam Goldhalsig und auf Mandarinenten, Michael Dreesen auf Zwerg Minorke und Martin Stükerjürgen auf Australorps Schwarz.

Kaninchenabteilung W 119 Landesverbandsmedaillen gingen an Heino Hanhörster auf Weiße Neuseeländer, Manfred Meyer auf Deutsche Kleinwidder Wildfarbig, Patricia Hirschmann auf Zwergwidder Weiß, Adrian Behl auf Zwergwidder Wildfarbig (alle Sammlung) und den Jugendlichen Fabian Füchtemeier auf Alaska. Kreisverbands-Ehrenpreis: Friedhelm Weßling auf Sammlung Alaska. Der Königspokal ging an Martina Meyer, der Jungschützenpokal an Eckhard Westerbarkei, Ehrenbänder holten Michael Füchtemeier, Martin Stükerjürgen, Siegfried Mastjosthusmann, Heinz Füchtemeier und Patrick Gunske.