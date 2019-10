Gütersloh-Isselhorst (WB). Nach einem schwierigen Saisonstart mit drei bitteren Niederlagen sind die Handballer des TV Isselhorst in der Verbandsligasaison angekommen. Am Samstag verdienten sie sich mit einer kämpferisch und spielerisch überzeugenden Leistung gegen die HSG Altenbeken/Buke einen 29:27-Heimsieg, verbesserten sich auf 4:6 Punkte und machten deutlich, dass sie mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben wollen – und in dieser Verfassung auch nicht werden.