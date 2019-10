Gütersloh (WB). Da rieb sich so mancher Gast im Schenkenhof die Augen... ist das nicht? Ja, er ist es! Der aus dem Fernsehen bekannte Sternekoch Björn Freitag (»Lecker an Bord« und »Viel für wenig« im WDR) war am Montag im Rahmen einer Veltins-Veranstaltung im Schenkenhof zu Gast.