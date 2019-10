An diesem Fußweg der Dalkeauen soll der Zwist zwischen dem 21-Jährigen und den Angeklagten (beide 20) begonnen haben. Minuten später eskalierte die Situation und verlagerte sich an das Ufer der Dalke. Da sind dann die Fäuste geflogen. Foto: Wolfgang Wotke

Von Wolfgang Wotke

Gütersloh (WB). Wer hat am Maifeiertag 2018 so brutal auf damals den 21-Jährigen eingeschlagen? War es ein Täter, waren es zwei oder sogar drei Täter? Seit Dienstag müssen sich zwei junge Männer vor dem Jugendschöffengericht Gütersloh wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Sie sollen nach einem Streit am 1. Mai 2018 an den Dalkeauen das Opfer verprügelt haben.