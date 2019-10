Beim vorgestellten Abbau von weltweit 1070 Stellen handele es sich um eine Absichtserklärung, über die in den kommenden Wochen und Monaten mit dem Betriebsrat zu reden sei. Das gelte auch für die 240 Stellen, die überwiegend in Gütersloh abgebaut werden sollen: »Bisher haben wir nur Stellen und Funktionen ermittelt, die doppelt oder mehrfach besetzt sind. Wir werden im kommenden Jahr prüfen, an welchen Stellen und in welcher Reihenfolge wir diese Stellen einsparen wollen«, sagt Miele.

Der weltweite Markt für Hausgeräte habe ein Volumen von 180 bis 190 Milliarden Euro pro Jahr. Davon schöpfe Miele gerade einmal vier Milliarden ab. Miele: »Es gibt also ausreichend Potenzial, um noch zu wachsen.« Allerdings sei das im digitalen Zeitalter nicht mehr in der bisherigen Weise möglich. Gemeinsam mit der Unternehmensberatung McKinsey habe Miele Wachstumsfelder ermittelt, die mit Hilfe einer völlig neuen Organisation bewirtschaftet werden sollen.