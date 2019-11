Artistik auf dem Berliner Platz, marschierende Gänsekapelle (Foto) auf dem Dreiecksplatz und das Schauspiel um St. Martin am Theater: Es steht ein ereignisreiches Wochenende in Gütersloh bevor, die Geschäfte sind offen. Foto: Carsten Borgmeier/Archiv

Gütersloh (WB/cabo). Ein heiliger Reiter teilt seinen Mantel mit dem Bettler, zum Dreiecksplatz lockt der Gänsemarkt, Street Food gibt es auf dem Kolbeplatz, Artisten des GOP-Variéte treten auf und am Sonntags sind die Geschäfte offen – in Gütersloh ist an diesem Wochenende viel los.