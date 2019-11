Von sofort an rund um die Uhr geöffnet ist das Parkhaus am Kolbeplatz. Abends fahren allerdings aus Sicherheitsgründen Rolltore herunter. Sie öffnen sich automatisch. Foto: Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB/cabo). Das Parkhaus am Kolbeplatz in der Gütersloher Innenstadt ist jetzt von November an rund um die Uhr geöffnet. Nachdem durch den Bau der neuen Feuer- und Rettungswache am Marktplatz sowie am neugestalteten Konrad-Adenauer-Platz Stellflächen für Autos weggefallen waren, dürfte sich durch das Angebot am Modehaus Klingenthal die Situation etwas entspannen.