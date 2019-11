Ein in Schulen eingesetztes Reinigungsunternehmen hat der Stadt kurzfristig die Brocken hingeworfen. Foto: dpa

Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Die Toilette im Offenen Ganztag der Kapellenschule in Avenwedde kann wieder genutzt werden. Die kurzfristige Kündigung einer Reinigungsfirma hatte Schüler, Lehrer und Stadt dort mächtig unter Druck gesetzt.

Die Firma hatte zum 1. September 2018 die Reinigung von 24 Schulen in der Stadt übernommen. Darüber hinaus garantierte sie an elf Schulen Vertretungspersonal zu stellen, falls dort städtische Reinigungskräfte ausfallen sollten. Warum dieser eigentlich auf vier Jahre abgeschlossene Vertrag so schnell zum 15. Oktober gekündigt werden konnte, teilt die Stadt dem Bildungsausschuss nicht mit. Mit nur einer Woche Vorlaufzeit gelang es der Stadt immerhin, zwei neue Reinigungsunternehmen zu finden, die kurzfristig einsprangen.

Aber auch diese Firmen mussten die Übernahme zunächst einmal managen und mit zusätzlichem Personal koordinieren. Der Fachbereich Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung stehe im regelmäßigen Kontakt zur Geschäftsleitung des aktuellen Reinigungsdienstleisters, der versicherte, dass die beauftragte Reinigungsfirma an einer zeitnahen Lösung arbeite und Engpässe durch den Einsatz eines Subunternehmers beheben werde. An der Kapellenschule sei die Reinigungssituation durch krankheitsbedingte Ausfälle in den vergangenen Tagen noch einmal besonders angespannt gewesen.