Auf Einladung von Bertelsmann stellte Elsberg im Gütersloher Bambi-Kino seinen jüngsten Thriller »Gier« vor. Seine Bücher seien eigentlich »als Krimi getarnte Sachbücher«, schrieb ein Kritiker einmal über Elsberg-Thriller wie »Blackout«, »Zero« oder »Helix«. Auch auf »Gier«, das jüngste Werk des österreichischen Bestsellerautors, passt diese Beschreibung genau.

Einmal mehr widmet sich Elsberg einem aktuellen und brisanten Thema, in diesem Fall der Welt des rücksichtlosen Raubtierkapitalismus, der buchstäblich über Leichen geht, und verpackt seine Kritik daran in einer hochspannenden Geschichte. Wie schon die drei vorgegangenen Thriller Elsbergs ist auch »Gier« als Buch bei Blanvalet und als Hörbuch bei Random House Audio erschienen.

Marc Elsberg, der eigentlich Marcus Rafelsberger heißt, wurde 1967 in Wien geboren. Er war Strategieberater und Kreativdirektor für Werbung in Wien und Hamburg sowie Kolumnist der österreichischen Tageszeitung »Der Standard«. Heute lebt und arbeitet er in seiner Geburtsstadt. Mit seinen internationalen Bestsellern etablierte er sich als Meister des Science-Thrillers. »Blackout« und »Zero« wurden von dem Magazin »Bild der Wissenschaft« als »Wissensbuch des Jahres« in der Rubrik Unterhaltung ausgezeichnet und machten Elsberg zu einem gefragten Gesprächspartner von Politik und Wirtschaft. In seinem Buch nimmt Elsberg ein vom London Mathematical Laboratory entwickeltes Modell zum Anlass, um gegen rein auf private Profitmaximierung zielende Konzernlenker, Berater und Finanzjongleure vorzugehen. Das Modell beweist, dass eine Zusammenarbeit der Menschen weitaus mehr bringt.