Von Uwe Caspar

Gütersloh (WB). Marc Basdas, seit rund 30 Jahren in guten als auch in schlechten Zeiten glühender Anhänger des FC Gütersloh, schlägt bei der Premiere des Stickerstars-Sammelprojekts seines Vereins gleich voll zu: Rund 100 Bildchen hat er gekauft. Die ersten Mini-Porträts klebt er noch vor dem gastgebenden Schenke-Markt in sein Album ein

»Eine Superidee«, freut sich der 39-Jährige über die neue Aktion des Heidewald-Klubs. Für die stehen um die 1000 Sammelalben zur Verfügung »Bei Bedarf können wir jederzeit nachdrucken«, versichert Janik Schenke, der Juniorchef des mit dem FCG kooperierenden Feinkosthandels. 379 verschiedene Sticker von Spielern, Trainern und Funktionären des Ex-Zweitligisten können erworben, geklebt und getauscht werden. Schon am ersten Tag gehen die Objekte weg wie warme Semmeln. Sonja Knorr, Angestellte bei Schenke, muss für den Alben- Stand im Geschäft dauernd Nachschub besorgen.

»Mit dem Auftakt sind wir sehr zufrieden«, ziehen die anwesenden FCG-Vorstandsmitglieder Hans-Hermann Kirschner und Heiner Kollmeyer ein erstes positives Fazit. Zusätzlich bietet der FCG am Samstag für die kleinen und großen Gäste Torwand-Schießen, Fanartikel und kostenlose Obst-Verpflegung auf dem Parkplatz des Unternehmens an. Hier dürfen sich die Sticker-Sammler auch für einen besonderen Wunsch eintragen. »Wir haben im Angebot als Alternative zusätzliche Glitzerbilder«, erzählen Oliver Ramforth, Dennis Trodtfeld und Udo Beilmann von der »dritten Mannschaft« an ihrem Stehtisch. In ihrer ausliegenden Glitzer-Bestellliste stehen bereits 50 Namen.

Hoher Aufwand

Alle Akteure abzulichten, das war kein unbeträchtlicher Aufwand. Vorstandsmitglied Frank Neuhaus berichtet: »Dafür brauchte der Fotograf vier Abende.« Die »Stars« sind natürlich die Kicker des Oberligateams. Mehrere von ihnen lassen sich den verheißungsvollen Sticker-Start nicht entgehen. So wie Matthäus Wieckowicz und Tim Manstein, der sein Söhnchen Mika (3) mitgebracht hat. »Das mit den Stickers ist prima Werbung für den Verein«, finden beide. Wieckowicz hat einst Panini-Bilder gesammelt. »Das habe ich aber bald aufgegeben, weil es mir zu teuer wurde«, erinnert sich der Allrounder.

Das Sticker-Projekt ist auf zehn Wochen befristet und zeigt auch Fotos vom Heidewald-Stadion, für das bisher kein neuer Namensgeber gefunden wurde. Heiner Kollmeyer: »Wir suchen noch. Vielleicht klappt es noch in dieser Saison.« Dass die Namensrechte angeblich für nur 20.000 Euro verramscht werden sollen, dementiert Kollmeyer und erklärt: »Die Summe ist weitaus höher!« Auch das neue Cowboy-Maskottchen ist noch namenlos. Neuhaus: »Wir haben aber schon viele Vorschläge.« Unter anderem: »Heidewald-Fuzzi«, »Ansgar« und »Willi«.