Von Wolfgang Wotke

Gütersloh (WB). Bizarrer Verkehrsunfall in Gütersloh am Morgen: Eine 90-jährige Autofahrerin will mit ihrem Volvo aus einer Einfahrt am Südring und hat plötzlich mit ihrem Fahrzeug Probleme. Eine herbeieilende Fußgängerin (50) will helfen. In diesem Moment soll die 90-Jährige nach ersten Ermittlungen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben und schleift die 50-Jährige rund 40 Meter mit.