Die Razzien begannen am Freitagabend. In drei Lokalitäten sind mehrere Kilogramm Tabak sichergestellt worden. Verfahren wegen Verstöße gegen die Tabaksteuer wurden eingeleitet, ebenso in zwei Fällen wegen Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz. Zudem wurde ein baurechtlicher Verstoß in einer Gaststätte an der Berliner Straße festgestellt. Zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr kam es in einer Shisha-Bar an der Kökerstraße. Nachdem durch eine Messung eine deutlich erhöhte Kohlenstoffmonoxidbelastung festgestellt wurde, wurde der Laden geräumt. Strafanzeige! Ein Ladenbesitzer versuchte unverzollte Zigaretten und Bargeld verschwinden zu lassen. Dies wurde von der Polizei beobachtet. Es wurden Zigaretten und Hehlerware sichergestellt.

Zahlreiche Verstöße auch am Samstagabend

Auch am Samstagabend wurden zahlreiche Verstöße innerhalb der gastronomischen Betriebe in Gütersloh festgestellt. Beschlagnahmt wurden abermals mehrere Kilogramm Tabak, auch in Betrieben in denen bereits zuvor kontrolliert worden war. Ebenso wurde an dem Abend ein richterlicher Beschluss für eine Durchsuchung zur Nachtzeit in einem vermeintlich geschlossenen Betrieb an der Kahlertstraße vollzogen. In dem Betrieb selbst konnte an diesem Abend niemand angetroffen werden. Ein entsprechender Bericht wurde gefertigt.

Die Überprüfungen gehen weiter. Polizeisprecherin Katharina Felsch: »Die kooperativen Kontrollen werden unter Einbindung der unterschiedlichen Behörden und den damit verbundenen Fachkenntnissen fortan in unregelmäßigen Abständen durch die Kreispolizeibehörde Gütersloh fortgesetzt.«