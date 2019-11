Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Das in Gütersloh beantragte Feuerwerksverbot zu Silvester droht wie ein Knallfrosch zu platzen. Denn die Stadt hat nichts zu verbieten. Sie darf die Knallerei höchstens in ausgewählten Bezirken aus nachvollziehbaren Gründen einschränken.

Ordnungsdezernentin Christine Lang informierte den Hauptausschuss am Montagabend über die engen Spielräume des Sprengstoffgesetzes. Demzufolge können Feuerwerke in der Nähe von brandempfindlichen Anlagen untersagt werden. Ebenso sei es möglich, Feuerwerkskörper, die nur eine Knallwirkung haben, in dicht besiedelten Gebieten auszuschließen. Doch ein allgemeines Feuerwerks-Verbot zum Schutz von Klima, Gesundheit und Tieren – so wie es Friday-for-Future-Mitorganisator und Juso-Mitglied Stefan Schneidt (19) anstrebt – dürfe die Stadt gar nicht aussprechen.

Auf diese Auskunft reagierte SPD-Ratsfrau Annette Kornblum als ob ihr gerade ein Ziselmännchen vor die Füße geworfen worden wäre: »Wir verbieten, gasbefüllte Luftballons von öffentlichen Straßen, Plätzen und Gebäuden aus aufsteigen zu lassen, aber bei den für das Klima weitaus schlimmeren Feuerwerkskörpern kneifen wir?« Sie führte das auf den zu erwartenden Gegenwind zurück, den der Antrag auslösen würde. Weil der Wunsch von einem jungen Menschen geäußert werde und der Klimawandel nicht zu leugnen sei, müsse mit dem Thema anders umgegangen werden. Christine Lang verschweige, dass es bereits »sehr viele Städte« in Deutschland gebe, die ein Feuerwerksverbot erlassen hätten.

Schutz für Fachwerke

Christine Lang fiel dazu nur die Stadt Lüneburg ein, die Feuerwerke in ihrer Innenstadt untersagt habe, um die Fachwerkhäuser dort zu schützen. Mit diesem Argument werden auch die historischen Altstädte von Göttingen, Weimar und Tübingen besonders geschützt. Erstmals kommt als Böllerverbotszone in diesem Jahr der Citykern von Hannover hinzu. In Düsseldorf herrscht Knaller- und Böllerverbot in der gesamten Altstadt. In Köln dürfen rund um den Dom keine Feuerwerke abgebrannt werden. In Dortmund ist das Zünden von Feuerwerk und Pyrotechnik in zwei Innenstadt-zonen nahe dem Hauptbahnhof verboten. Die große Mehrheit kleinerer und mittlerer NRW-Städte aber lehnt ein Verbot ab.

CDU-Fraktionschef Heiner Kollmeyer möchte die Debatte über den Antrag nicht davon abhängig machen, ob dessen Autor jung oder alt, politisch engagiert oder eher desinteressiert sei. Er stimmte einer Zuweisung an den Umwelt- und Ordnungsausschuss zu: »Dort können wir ausführlich darüber reden.« Norbert Morkes (BfGT) sah keinen Grund, der Auskunft von Christine Lang nicht zu glauben: »Überlassen wir die Entscheidung doch dem Bürger.«