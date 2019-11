Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). »Ihre Betriebsrente ist sicher«: Nach diesen Worten von Vorstand Thomas Rabe (54) dürfte 1100 ehemaligen Beschäftigten des Medienkonzerns auf der Pensionärsfeier am Montagnachmittag das Stück Torte nochmal so gut geschmeckt haben.

Applaus brandete auf im großen Saal der Gütersloher Stadthalle, als der Bertelsmann-Topmanager seine Rede gehalten und dabei überwiegend nur Positives rund um den Konzern vermeldet hatte. Zahlen und Fakten zum digitalen Wandel und Herausforderungen in der Branche standen bei den älteren Semestern denn auch gar nicht so im Vordergrund, vielmehr war das Wiedersehen mit den ehemaligen Kolleginnen und Kollegen der Antrieb, nach Gütersloh zu kommen.

1100 Bertelsmann-Rentner treffen sich in der Stadthalle Fotostrecke

Foto: Carsten Borgmeier

So hielten zum Beispiel Rita Genschur (60) und Cilli Homann (63) bei Kaffee, Kuchen und Schnittchen angeregt ein nettes Pläuschchen: »Ich bin jetzt zum dritten Mal auf der Pensionärsfeier«, berichtete Genschur, die von Oktober 1978 bis 2016 fast 40 Jahre beim Bertelsmann-Club angestellt in Rheda war. »Es ist immer wieder schön, die früheren Kolleginnen und Kollegen wiederzusehen«, fügte Cilli Homann an, die sogar 45 Jahre bei Bertelsmann tätig gewesen war.

Glanzlicht – wie eigentlich jedes Jahr – war die Show, für die Frank Kleintopf, Büroleiter bei Liz Mohn, verantwortlich zeichnete: »Träume Wirklichkeit werden lassen« hieß das Bühnenspektakel, das in wunderbaren Bildern und Tanzeinlagen die Geschichte der neunjährigen Amelie erzählte. Kleintopf hatte dabei nicht nur Konzept und Choreographie erarbeitet, er trat in einer der Hauptrollen als Zauberer auf, der mit der kleinen Amelie in die Welt von Mary Poppins, Aladdin und dem König der Löwen eintauchte.

Großer Auftritt für 24 Grundschulkinder

Für diesen großen Auftritt vor großem Publikum hatte ein Teil der Akteure schon seit März geprobt. 24 Kinder der Grundschule Nordhorn wirkten ebenso mit wie die Showtanzgruppe »Moments« des Gütersloher Turnvereins (GTV) unter Leitung von Larissa Millan.

Fritz Kühn mit 96 Jahren ältester Gast im Saal

Nach eigenen Angaben zählt Bertelsmann derzeit 14.050 Renten-Empfänger bundesweit, vier davon sind älter als 100 Jahre. In der Gütersloher Stadthalle war am Montagnachmittag Fritz Kühn mit 96 Jahren der älteste Pensionär. Der Rhedaer war 1989 nach 34 Berufsjahren in der Rechtsabteilung des Konzerns in den Ruhestand gewechselt. Im Gütersloher Kreisgebiet gibt es demnach mehr als 3500 Bertelsmann-Pensionäre.