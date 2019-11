Die Übergabe des Sicherheitssaugers an die Archivare des Kreises Gütersloh erfolgte durch die Mitarbeiter des LWL-Archivamtes. Zuvor führte LWL-Restauratorin Birgit Geller (2. von rechts) in den Gebrauch des Gerätes ein.

Gütersloh (WB). Wenn die Archivare im Kreis Gütersloh ihre Schutzoveralls und ihre Atemschutzmasken überziehen, steht wieder die Magazinhygiene auf dem Plan. Die regelmäßige Reinigung aller Oberflächen und Zwischenräume in den Magazinen ist sehr wichtig, um schriftliches Kulturgut vor Schimmelbefall oder anderen Schädlingen zu schützen.

Für die Reinigung steht den Kommunalarchiven im Kreis Gütersloh nunmehr ein Sicherheitssauger zur Verfügung. Gemeinsam mit der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) hat das LWL-Archivamt im Rahmen einer bundesweiten Projektförderung den Sicherheitssauger beschafft und den hiesigen Kommunalarchiven zur Verfügung gestellt.

Der Sicherheitssauger wird im Kreisarchiv Gütersloh deponiert

Der Sicherheitssauger wird im Kreisarchiv Gütersloh deponiert und kann von allen Gemeinde- und Stadtarchiven ausgeliehen werden. Kreisarchivar Ralf Othengrafen zeigt sich hocherfreut über den Zugang: »Das wird die Reinigung der Magazine und Archivalien deutlich erleichtern.« Er dankte dem LWL-Archivamt in Münster und der KEK in Berlin ausdrücklich für die finanzielle Unterstützung und die Bereitstellung des Sicherheitssaugers.

Papierfischchen verstecken sich hinter Wandregalen oder zwischen Akten

Wie wichtig die Magazinhygiene ist, betont LWL-Restauratorin Birgit Geller, die den Sicherheitssauger übergab. Gerade in älteren Archiven gebe es besonders viel Staub: Gute Lebensbedingungen für zum Beispiel das Papierfischchen, das sich gern hinter Wandregalen oder zwischen den Akten verstecke. »Es ist sehr schwierig, bereits eingeschleppte Tiere zu bekämpfen«, sagt Birgit Geller. Beim Papierfischchen zum Beispiel gebe es kein spezifisches Biozid, was eingesetzt werden könne. »Hier helfen meist nur noch Köderdosen mit einem speziellen Silberfischchen-Gel, die wir alle paar Meter aufstellen«, so die Restauratorin.

Die perfekte Nahrungsgrundlage für die Ansiedlung und Vermehrung von Schimmelpilzen, Bakterien, Milben oder eben Papierfischchen sei Staub. Um es erst gar nicht so weit kommen zu lassen, dass die Schädlinge sich durch das Papier fressen, kommt der regelmäßigen Magazinhygiene eine Schlüsselfunktion zu.

»In Verbindung mit dem Raumklima ist die Hygiene in Archiven das A und O, um das schriftliche Kulturgut vor dem Befall zu schützen, aber auch um die Gesundheit der Beschäftigten nicht zu gefährden«, sagt Geller. Um den Staub zu reduzieren, nutzen die Archive so genannte Sicherheitssauger, die im Gegensatz zum gewöhnlichen Staubsauger einen besonderen HEPA-Feinstaubfilter besitzen und auch die in der Magazinluft schwebenden Mikropartikel ausfiltern.