In einer ersten Reaktion geben Mitglieder des Bildungs-, Arbeits- und Wirtschaftsausschuss der Gütersloher Stadtbaurätin Nina Herrling die Schuld an der Kostenexplosion beim Bau der dritten Gesamtschule. Einige Mitglieder fordern sie auf, zu gehen. Foto: Carsten Borgmeier

Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Angesichts nahezu verdoppelter Kosten beim Gesamtschulbau legen Mitglieder des Bildungs-, Arbeits- und Wirtschaftsausschusses Stadtbaurätin Nina Herrling den Rücktritt nahe. Bildungsausschussvorsitzende Dr. Susanne Kohlmeyer (SPD): »Ich habe noch nie am Ende einer Sitzung in dermaßen ratlose und fassungslose Gesichter geschaut.«

Die Rücktrittsforderungen waren den Stellungnahmen Matthias Treppers (SPD) und Norbert Bohlmanns (UWG) zu entnehmen. Trepper sagte: »Wenn ich mein Budget in so einem Ausmaß überzogen hätte, bekäme ich Probleme mit meinem Chef. Dann bräuchte ich mich nicht mehr blicken zu lassen.« Trepper ist Sprecher der Sparkasse Gütersloh-Rietberg. Architekt Norbert Bohlmann formulierte: »Mit so einer Arbeit dürfte ich meinem Auftraggeber nicht unter die Augen treten. Dann wäre ich arbeitslos.«

Schutzreflex bleibt aus

Der sonst bei Verbalattacken auf Dezernenten übliche Schutzreflex blieb diesmal aus. Der um sachliche Analyse bemühte Wilko Wiesner (CDU) schloss sich ausdrücklich den Worten Bohlmanns, Treppers und weiterer Kritiker an. Ischo Can (CDU) forderte eine präzise Risikoanalyse des vor zwei Jahren gefassten Baubeschlusses ohne Nina Herrling in irgendeiner Weise zur Seite zu springen. Unterstützung erhielt sie nur von Ludger Klein-Ridder (Linke), der vom Ausmaß der Kritik überrascht war und notfalls höhere Steuern forderte, falls die Investitionen in die an der Gesamtschule gewünschten Bildungsstandards nicht anders zu finanzieren seien.

Mit ihren Erläuterungen vermochte es Nina Herrling nicht, die beiden Ausschüsse zu besänftigen. Ihre Argumentation, erst jetzt, vier Wochen nach Einbringung des neuen Haushaltsplanes, solche »seriös berechneten« Zahlen vorlegen zu können widersprachen nach Ansicht vieler Ausschussmitglieder ihrer Mitteilung, nach wie vor erst »in der Vorplanung« zu sein.

Die von Herrling ins Feld geführten Kostentreiber – die Baupreise, die Umfeldgestaltung, die energetische Ausstattung des Neubaus, die Digitalisierung – bezeichnete Christiane Ziegele (BfGT) als einen Witz: »All’ diese Faktoren waren Ihnen vor der Bauplanung bekannt.« Bernd Nickella und Birgit Niemann-Hollatz (beide Grüne) bezeichneten die viel zu späte Information über die Kostenexplosion als schweren Vertrauensbruch, der Auswirkungen auf weitere Investitionsbeschlüsse haben werde. Thomas Ostermann (SPD): »Das externe Controlling hat komplett versagt.«