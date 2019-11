Von Dunja Delker

Gütersloh (WB). Eine Postkarte aus Paris, Muscheln aus Mallorca oder ein Bär aus Berlin: Ein eher ungewöhnliches Souvenir hatte am 11. November 1989 eine Gruppe Gütersloher nach einem nächtlichen Ausflug an die innerdeutschen Grenze im Gepäck: ein Ortsschild aus Helmstedt.

Es ist eine echte Schnapsidee, an diesem späten Abend über die Autobahn 2 in Richtung Nordosten zu fahren. Doch mit 18 Jahren darf man auch mal etwas tun, worüber man 30 Jahre später nur noch schmunzelnd mit dem Kopf schütteln kann.

So geht es der Clique um Markus Schumacher heute. Die Gütersloher sitzen bei Martin Imping auf dem Dachboden und feiern Namenstag. Wie so häufig erörtern die jungen Erwachsenen die Frage: Wo könnten wir noch hinfahren? Cinderella in Verl oder Mikado in Brackwede?

Angesichts der Fernsehbilder der vergangenen zwei Tage wird folgende Idee geboren: »Wir fahren nach Helmstedt und gucken, was da los ist!« Denn: In der niedersächsischen Stadt an der Grenze zu Sachsen-Anhalt ist während der innerdeutschen Teilung der wichtigste Grenzübergang zwischen BRD und der DDR sowie der westliche Endpunkt einer der Transitstrecken nach West-Berlin. Nach der Maueröffnung kommen tausende Ostdeutsche nach Helmstedt, um sich hier ihr Begrüßungsgeld abzuholen.

Mit einem VW Golf I und einem Ford Granada geht es nachts los

»Das macht ihr doch nie!«, winken andere Gäste ab. Und schon wird die Wette auf den Weg gebracht: »Doch: Wir fahren nach Helmstedt und bringen euch als Beweis ein Andenken mit«, erinnert sich Markus Schumacher. Das Beweisstück soll um 6 Uhr am Sonntagmorgen beim Frühstück an der Gütersloher Autobahn-Raststätte präsentiert werden.

Mit zwei Autos – einem VW Golf I und einem Ford Granada – geht’s um 23 Uhr auf die A2. Mit dabei sind neben Markus Schumacher und Martin Imping auch seine heutige Frau Ute Hansmerten, Frank Eickhoff, Simone Honerlage, Silke Venohr, Thorsten Stüker und Torsten Heitmann. »Kurz vor Helmstedt kam uns schon der Geruch der Zweitakter entgegen«, erinnert sich Ute Imping heute.

Ziel ist eigentlich der Grenzpunkt. Doch so weit kommen Golf und Granada nicht. »Wir haben uns nicht getraut«, erzählt Silke Venohr. »Wir hatten Sorge, dass wir nicht zurück in die BRD kommen. Es war ja alles noch so frisch.«

»Wir sind extra rausgefahren«

In Helmstedt sind die acht Gütersloher ganz beeindruckt von den Menschenmassen, die mitten in der Nacht vor den Banken, Sparkassen und Poststellen anstehen, um am Morgen die 100 Mark Begrüßungsgeld zu kassieren. »Das Postamt machte extra am Sonntag um 8 Uhr auf«, weiß Postbeamter Markus Schumacher noch wie heute.

Er hält den nächtlichen Ausflug damals mit seinem Fotoapparat fest. Doch da dieses Beweisbild im analogen Zeitalter seine Zeit braucht, halten die Freunde die Augen offen nach einem anderen Souvenir. »Erst haben wir mit einem Zirkusplakat geliebäugelt, doch das war total durchnässt«, blickt Torsten Heitmann zurück. Und so reift die Idee vom Ortsschild.

»Wir sind extra rausgefahren«, sagt Schumacher. Schließlich geht den Güterslohern, die sich nie etwas zu Schulden kommen lassen, ganz schön die Düse. Wie gut, dass der 18-Jährige einen Schraubenschlüsselsatz im Golf hat: Auf der Bundesstraße 244 zwischen Helmstedt und Querenhorst montieren die Jungs das Schild ab, verstauen es im Kofferraum des Granada unter einer Fahne des FC Gütersloh und machen sich Richtung OWL aus dem Staub.

An der A2-Raststätte wird die Trophäe präsentiert

Auf der Rückfahrt bekommen die Gütersloher »kalte Füße« – nicht nur angesichts des Diebstahls: »Weil Frank Eickhoff als Fahrer Sorge vor dem Einschlafen hatte, mussten wir mit offenem Fenster fahren«, erzählt Thorsten Stüker und kann es heute kaum glauben, dass sie pünktlich um 5.50 Uhr an der Raststätte waren.

»Dort treffen auch die anderen Partygäste ein, die die Nacht vor dem Fernseher verbracht haben. »Wir sind eingenickert«, räumt Anja Toppmöller (damals Westermann) ein, die zu den »Hinterbliebenen« gehört. Beim Frühstück an der Raststätte in Fahrtrichtung Dortmund wird die Trophäe präsentiert.

Inzwischen hat es das Helmstädter Ortsschild nach Rietberg-Mastholte geschafft. Nachdem es jahrelang bei Markus Schumacher in Spexard gelagert war, haben es Ute und Martin Imping 1997 zur Hochzeit bekommen. 2012 ging’s dann – ebenfalls als Hochzeitsgeschenk – weiter an Schumacher, der mit seiner Frau Annette in Mastholte wohnt.

Sorge, dass sie der Diebstahl von damals noch einholen könnte, haben die acht Gütersloher heute übrigens (fast) nicht mehr: Der Diebstahl müsste mittlerweile verjährt sein.