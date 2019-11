Von Carsten Borgmeier

Dr. Heinrich Sökeland, Bernhard Altehülshorst, Helen Wiesner und Elke Hardieck stellten ihren Antrag am Mittwoch im Fraktionsbüro im Kreishaus vor. Demnach möge der Verkehrs- und Straßenausschuss in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 28. Januar, beschließen, ein kreisweit geltendes Schülerticket als Alternative zum Schulwegticket gemeinsam von Kreisverwaltung und dem Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe (VVOWL) prüfen zu lassen.

Bernhard Altehülshorst, Helen Wiesner, Dr. Heinrich Sökeland und Elke Hardieck (von links) wollen das Busfahren attraktiver machen. Foto: Carsten Borgmeier

In Zeiten von verstopften Straßen in vielen Kommunen des Kreises und notwendigem Klimaschutz sieht die CDU-Fraktion ihren Vorstoß als wichtigen Beitrag, den ÖPNV beliebter zu machen, und nicht zuletzt auch das Phänomen der »Eltern-Taxis« zu bekämpfen. »Es müssen attraktive Angebote her, damit mehr Menschen öffentliche Verkehrsmittel benutzen und ihr Auto stehen lassen«, meint Fraktionsvorsitzender Dr. Heinrich Sökeland.

Derzeit sei es so, dass die Kommunen über die Kreisumlage den ÖPNV jährlich mit fast 9,5 Millionen Euro bezuschussten, so Bernhard Altehülshorst als Verkehrsexperte seiner Fraktion. Beim aktuellen Schulwegticket müssten ein Drittel des Fahrpreises vom Inhaber bezahlt werden, die übrigen zwei Drittel würden öffentlich bezuschusst, so Altehülshorst. Und in den Genuss solcher Fahrkarten komme nur, wer mindestens 3,5 Kilometer von seiner Schule entfernt wohne. Auch dürfe das bisherige Schulwegticket eben nur für den Schulweg genutzt werden, Fahrten zu anderen Zielen seien damit nicht erlaubt.

Bei dem jetzt von der CDU propagierten Schülerticket hingegen soll es sich auf den Kreis Gütersloh bezogen um eine für Mädchen und Jungen kostenlose Fahrkarte handeln. Wer in Nachbarkreise oder beispielsweise nach Bielefeld wolle, müsse nur einen geringen Aufpreis zahlen, so die Idee der Fraktion.

»Wenn der Schulträger, also die Kommune, für alle Schüler Fahrkarten erwirbt, können diese zu einem wesentlich günstigeren Kurs angeboten werden«, ist Dr. Heinrich Sökeland überzeugt. Ein weiterer Vorteil: »Ideal wäre es unserer Ansicht nach, dass die vom Schulträger erworbenen Fahrkarten für die Schüler kreisweit nutzbar und dadurch auch gleichzeitig attraktiver sind.«

Auch den Abbau von Bürokratie sieht die CDU in ihrem Vorschlag: Bisher müsse stets genau die 3,5 Kilometer-Vorgabe überprüft werden. Wenn die wegfalle, könnten dadurch in den Kommunen des Kreises auch Personalkapazitäten frei werden.