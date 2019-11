Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). An welchen Stellen im Haushalt sollen die 22 Millionen Euro eingespart werden, die jetzt in den Um- und Neubau der dritten Gesamtschule fließen müssen? Kann sich die Stadt den OGS-Ausbau an den 17 Grundschulen noch leisten? Was wird aus den Wünschen der anderen, weiterführenden Schulen?

Es sind solche offen bleibenden Fragen, die Nervosität, Ungeduld und Gereiztheit im Bildungs-, Arbeits- und Wirtschaftsausschuss fördern. Mit einer unglücklichen Dramaturgie, Beschwichtigungen und ungeschickten Formulierungen lässt Stadtbaurätin Nina Herrling daraus Wut wachsen, die sie auf sich lenkt.

Fröhliche Kinder

Als alle die katastrophalen Zahlen bereits kennen bekommen sie erst einmal in einem Vortrag von Schulleiter Marcus Göcke zu hören, wie fantastisch die ersten beide Jahre an der dritten Gesamtschule bei allen kleinen und großen Alltagsproblemen so gelaufen sind. Dazu klickt Nina Herrling auf ein Zeichen Göckes hin fröhliche, lachende Kinder auf die Leinwand. Den Vorwurf Norbert Bohlmanns (UWG), bei einem Kalkulationsloch von 22 Millionen Euro müsse wohl irgendwas schief gelaufen sein, wischt sie beiseite: Da sei nichts schief gelaufen. Die Verwaltung habe gute Arbeit geleistet. Schließlich erklärt sie die nach Ansicht der Ausschussmehrheit viel zu späte Information mit dem Versuch, »die hohe Komplexität des Themas in eine Systematik« zu bringen.

Den Ausschussmitgliedern reicht das. Bohlmann: »Ich sehe hier viele lachende Kinder aber nicht eine einzige Zahl, die Hand und Fuß hat.« Thomas Ostermann (SPD) fühlt sich von der Aufführung »veräppelt«, bezeichnet sie als »Unverschämtheit« und als »Bankrotterklärung der Verwaltung.« Christiane Ziegele (BfGT), glühende Verfechterin der dritten Gesamtschule, hält die Erläuterungen Herrlings für einen Scherz: »Damit haben Sie es nicht besser gemacht.« Bernd Nickella (Grüne) regt sogar an, angesichts völlig neuer Rahmenbedingungen über einen neuen Beschluss zum Gesamtschulneubau nachtzudenken, kann sich damit aber nicht durchsetzen.

Notfalls Sondersitzungen

Statt dessen läuft es jetzt auf eine von Wilko Wiesner (CDU) und Birgit Niemann-Hollatz (Grüne) geforderte, tief reichende Detailanalyse sämtlicher Kostenpositionen hinaus – und zwar möglichst zur nächsten Sitzung des Arbeits- und Wirtschaftsausschusses am 12. Dezember. Der Ausschuss soll fortan regelmäßig über die Kostenentwicklung des Bauprojektes informiert werden, wenn nötig in Sondersitzungen. Ischo Can (CDU) hätte dazu außerdem noch gerne eine Dokumentation, zu welchen Bedingungen die Ausschüsse vor zwei Jahren dem Bauprojekt zugestimmt haben.

Die krisenerprobte Hochbauamtsleiterin Heike Schindler bittet um Geduld: »Das ist eines von vielen Großprojekten, die wir mit unveränderter Besetzung begleiten.« Sie wisse keinen früheren Zeitpunkt, zu dem sie die Ausschüsse seriös über die Kostenentwicklung hätte informieren können: »Das hier ist der früheste Zeitpunkt.«