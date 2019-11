Von Stephan Rechlin

Auf seinen Wunsch hin sendet ihm die Stadt einen Aufhebungsvertrag zu. Den aber schickt er nicht unterschrieben zurück. Statt dessen soll am Freitag geklärt werden, zu welchen Bedingungen Füchtenschnieder seine Arbeit jetzt doch fortsetzt.

Der Arbeits- und Wirtschaftsausschuss nahm diese Mitteilung am Dienstag gleichmütig zur Kenntnis. Als zuverlässiger Vertragspartner halte man sich an unterschriebene Vereinbarungen. Und die sehen als neuen Kündigungstermin den 28. Februar 2021 vor. Ischo Can (CDU) kommentierte es lakonisch: »Wer weiß, vielleicht hat er im Februar kommenden Jahres schon wieder keine Lust mehr. Für den Fall hat er den Aufhebungsvertrag ja noch in der Schublade.«

Zur überraschenden Abkehr von der Kündigung könnte die spontane Bereitschaft von Wapelbad-Betreiber Matthias Markstedt beigetragen haben, das Parkbad notfalls noch mit zu betreiben. Außerdem kann die Stadt nicht dem Wunsch Füchtenschnieders nachkommen, das Parkbad einfach ohne Ausschreibung weiter an dessen Nichte und deren Mutter zu vermieten. Zu den von Füchtenschnieder kritisierten rigiden Öffnungszeiten und Parkproblemen zeichnet sich jedenfalls keine Lösung ab.