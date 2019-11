Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Varieté-Fans müssen 2020 auf die Winter-Shows des GOP-Theaters im Gütersloher Autohaus Markötter verzichten: An dem Hauptstandort der Unternehmensgruppe stehen die umfangreichsten Bauarbeiten seit der Eröffnung 2008 an.

Wie der Geschäftsstellenleiter Hans-Peter Koster (58) jetzt im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT berichtet, werde der gesamte, etwa 1000 Quadratmeter große Ausstellungsinnenbereich neu gestaltet. »Dies ist erforderlich, um die Vorgaben unserer Vertragshersteller Peugeot und Volvo zu erfüllen.« Es gehe dabei um ein jeweils einheitliches Erscheinungsbild, Corporate Identity (CI) genannt, der schwedischen und der französischen Automarke, klärt Koster auf.

Da das 1927 in Gütersloh gegründete Unternehmen in Ostwestfalen-Lippe (OWL) mit vier weiteren Standorten vertreten ist, muss Markötter wohl insgesamt einen Millionenbetrag in die Umbauten investieren. Pro Standort gehe es um mehrere Hunderttausend Euro. »Von den beiden Autoherstellern gibt es geringe Zuschüsse«, fügt Koster an.

Der Standort Bielefeld wird derzeit umgebaut

Während nach seinen Angaben der Standort in Herford bereits abschließend modernisiert worden sei, liefen Bauarbeiten zur Zeit in Bielefeld. Nach Gütersloh Anfang 2020 folge Paderborn, berichtet der 58-Jährige. Zuletzt sei Detmold an der Reihe.

»Zu der neuen Corporate Identity gehört es, dass zum präsentierten Fahrzeug auch eine Wohlfühl-Atmosphäre mitgeliefert werden soll«, sagt Koster im Hinblick auf das neue Erscheinungsbild mit hochwertigem Bodenbelag, aufwändiger Lichttechnik, gemütlicher Lounge, Bar und Theke. Es reiche heutzutage nicht mehr, ein Neufahrzeug einfach in die Halle zu stellen, fügt Koster an. Aufgrund der heute in Neufahrzeugen verbauten, elektronischen Finessen müsse ein jeder Ausstellungsplatz zudem über einen separeten Stromanschluss verfügen, so Koster.

In Gütersloh geht es im Frühjahr los

Schätzungsweise im März oder April sollen die Bauarbeiten bei laufendem Betrieb am Gütersloher Standort Auf’m Kampe beginnen. Zuerst werde der Ausstellungsbereich von Volvo angepackt, dann folge Peugeot. Während in dem Markötter-Showroom aktuell gut 18 Neuwagen der beiden Marken zu sehen sind, sollen es im neuen Ambiente insgesamt nur noch 14 bis 15 Wagen sein.

Auch im Werkstatt-Bereich hat sich bei Markötter in jüngster Zeit Einiges getan: Über ein hauseigenes W-Lan könnten schon Updates auf das Kundenfahrzeug kopiert werden, wenn der Halter noch nicht mal ausgestiegen sei, so Koster. In der Unternehmensgruppe, die von Ralf Markötter (60) und seiner Schwester Susann (57) geführt wird, sind etwa 200 Menschen beschäftigt,