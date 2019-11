Von Stephan Rechlin

An der Grundschule Isselhorst etwa zogen sich Schulsekretärin und Hausmeister Gummihandschuhe über, damit die Toiletten der Jungen und Mädchen wieder einsetzbar wurden. Sie füllten das Toilettenpapier auf und gingen mit einem Wischeimer durch die Sanitäranlagen. Einen ähnlichen Einsatz gab es an der Kapellenschule in Avenwedde.

An der Grundschule Pavenstädt habe die Stadt umgehend reagiert als Leiterin Ingrid Pergande um Hilfe rief: »Als das private Reinigungsunternehmen ausfiel, schickte uns die Stadt zwei ihrer eigenen Reinigungskräfte.« Die seien dann aber auch plötzlich krank geworden. Dennoch habe die Stadt auch danach umgehend reagiert: »Die Zusammenarbeit klappt gut.«

Vandalismus

Größere Sorgen bereiten Pergande Vandalismusschäden, die immer mal wieder nach Wochenenden an ihrer Schule auftauchten. Die Grundschule Pavenstädt habe versteckte, gut abgeschirmte Schulhöfe, auf denen sich in schulfreien Zeiten Jugendliche treffen würden. Der Hausmeister verbringe dann an Montagen immer viel Zeit damit, den herumliegenden Müll zu beseitigen und die verursachten Schäden zu reparieren.

Allerdings müsse sich die Grundschule Pavenstädt den Hausmeister mit der Anne-Frank-Gesamtschule teilen. An Urlaubs- und Krankheitstagen komme es vor, dass auch diese Arbeit lange liegen bleibe. Das wäre eigentlich der Zeitpunkt, zu dem der Stellvertreter einspringen müsste. Doch daran hakt es, nicht nur in Pavenstädt.

Verstärkte Ausfälle

Wegen nicht vorhersehbarer und teilweise längerfristiger Personalausfälle seien in den vergangenen Monaten verstärkt Ausfälle in der Betreuung der Schulobjekte aufgetreten, räumt Bildungsdezernent Henning Matthes in einer Vorlage an den Bildungausschuss ein. Die Schulleiter wiesen zu Recht darauf hin, dass diese Situation einen erheblichem Mehraufwand verursachten. Die vertretenden Hausmeister seien vor allem bei länger andauernden Vertretungssituationen sehr hoch belastet, auch wenn ihre Aufgabenzahl reduziert werde. Aus diesem Grund prüfe die Stadt derzeit einen Nachbesserungsbedarf zum 2017 beschlossenen Hausmeisterkonzept.

An der Stellenzahl liegt es ausnahmsweise nicht. Die Stadt weist 32,23 Hausmeisterstellen auf. Die sind mit 36 Personen besetzt, davon fünf auf Teilzeit- und Minijob-Basis. Eine Stelle sei derzeit vakant, das Stellenbesetzungsverfahren laufe aber bereits.