Die Feuerwehren im Kreis Gütersloh warten auf den Bau eines neuen Bevölkerungsschutzzentrums. Der Standort an der A 2 in Spexard wird nach wie vor favorisiert. Foto: Wolfgang Wotke

Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Mit dem Standort für ein neues Bevölkerungsschutzzentrum an der Autobahn A 2 in Spexard hält keine bisher untersuchte Alternative mit. Allerdings prüft der Kreis noch weiter, allerdings nicht mehr in St Vit, dem Sitz der Kreisfeuerwehrschule.

An diesem Standort würden sich weder fachlich noch wirtschaftlich sinnvolle Synergien ergeben, teilt Gesundheits-, Rechts- und Ordnungsdezernent Thomas Kuhlbusch in einer Vorlage an den Kreisausschuss mit. Auch die Eingliederung des Logistikzentrums Tierseuchenbekämpfung – es ist bisher auf dem Kreisbauhof in Wiedenbrück untergebracht – würde in St. Vit keinen Sinn ergeben. Schließlich sei ein Neubau eines Bevölkerungsschutzzentrums in zentraler Lage auch finanziell vorteilhafter als ein – mittelfristig absehbar notwendiger – Neubau in St. Vit.

Bis das Bevölkerungsschutzzentrum stehe, werde es aber noch einige Jahre dauern. In der Zeit sollen in St. Vit nur notwendige Sanierungsmaßnahmen vorgenommen werden. Im Haushaltsplan 2020, der Ende November dem Kreistag vorgelegt wird, sollen Ansätze für weitere Planungs- und Umsetzungsschritte veranschlagt werden.

Zu den vom Kreis geprüften Alternativen zählt auch ein von der Stadt Gütersloh vorgeschlagenes Grundstück in unmittelbarer Nähe der A 2-Raststätte am Brockweg. Wie zu erfahren ist, müssten dort jedoch separate Zu- und Abfahrten für Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge auf die Autobahn gebaut werden. Die der Raststätten dürften nicht einfach mitgenutzt werden. Darüber hinaus drohten auf den Raststätten-Arealen abgestellte Fahrzeuge die Einsätze zu behindern. Weil es in solchen Notsituationen um wenige Minuten und Sekunden gehe, sei das Risiko an diesem Standort zu hoch.