So warb die Firma im Internet.

München/Gütersloh (dpa/WB/fw). Das Landgericht München hat Fake-Bewertung im Internet für rechtswidrig erklärt. Das Portal Holidaycheck hatte gegen das Unternehmen »Fivestar Marketing« geklagt, das in Löhne gegründet wurde.

Fivestar darf künftig keine Bewertungen mehr von Menschen verkaufen, die nicht tatsächlich in dem jeweiligen Hotel oder Ferienhaus übernachtet haben. Das Unternehmen muss dafür Sorge tragen, dass die entsprechenden Fake-Bewertungen gelöscht werden.

Fivestar muss außerdem dem zum Medienkonzern Burda gehörenden Urlaubsportal Auskunft geben, von wem die erfundenen Bewertungen stammten. Die Entscheidung erging in Form eines so genannten Versäumnisurteils. Ebenfalls verurteilt wurde der ehemalige Geschäftsführer, Henning F. aus Löhne im Kreis Herford, der für die neue Five­star nicht mehr tätig ist.

Gegründet wurde das Unternehmen als »Fivestar Marketing UG« einst in Löhne. Im September 2019 wurde die Rechtsform der Firma geändert – in Fivestar AG bR mit Sitz im südamerikanischen Belize. Im Impressum der Internetseite ist ein Standort in Gütersloh angegeben, eine Telefonnummer führt dort zu einem »Service-Dienstleister«.

Zielgruppe von Fivestar sind Firmen, die ihre Umsätze durch positive Bewertungen aufbessern wollen. »Durch Fivestar erhalten Sie hochwertige Rezensionen Ihrer Produkte, Ihrer Dienstleistungen oder Ihres Shops«, wirbt das Unternehmen auf der eigenen Webseite.

Gekaufte Amazon-Bewertungen sind mit einem Preis ab 19,40 Euro am teuersten, Bewertungen kann die Kundschaft aber auch für Google, Facebook oder Arbeitgeberbewertungsportale kaufen – im Paket billiger. Fivestar warb in der Vergangenheit damit, dass Spitzenbewertungen angeboten werden.

Die Geschäftspraxis von Fivestar unterscheidet sich von anderen Bewertungsfirmen, die auf automatisierte Verfahren setzen. »Nach unseren Schätzungen sind mehr als 90 Prozent der nicht authentischen Bewertungen computergeneriert«, sagte ein Amazon-Sprecher. Fivestar nutze dagegen keine Computerautomaten, sondern heuerte freie Mitarbeiter an. Im Internet wirbt das Unternehmen mit verifizierten Mitgliedern, »die sowohl ein hohes sprachliches Talent als auch Erfahrungen mit dem Verfassen von Rezensionen unter Beweis gestellt haben«.

Im speziellen Fall verbietet das Urteil Fivestar nicht generell, Bewertungen auf Holidaycheck zu verkaufen – verboten sind Rezensionen von Bewertern, »die das Hotel nie von außen, geschweige denn von innen gesehen haben«, wie Richter Wolfgang Gawinski sagte. Die Verlagerung des Sitzes nach Südamerika wird dem Unternehmen nicht helfen, den Ansprüchen von Holidaycheck zu entgehen. »Das ist wie eine Geschlechtsumwandlung«, sagte Richter Gawinski. »Das bedeutet nicht, dass es die Firma nicht mehr trifft.«