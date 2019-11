Am 29. August 2018 eröffnet Bürgermeister Henning Schulz die neue, dritte Gütersloher Gesamtschule. Mit Widerworten war an diesem Tag nicht zu rechnen, da alle noch davon ausgingen, dass der Kostenrahmen eingehalten wird. Foto: Carsten Borgmeier

Von Stephan Rechlin

Zur Auswahl standen drei Möglichkeiten: 1. Abriss der Hauptschule Nord und Neubau einer dritten Gesamtschule für 34,5 Millionen Euro. 2. Sanierung und weitere Nutzung eines Teils der Hauptschule Nord plus Anbau für 27 Millionen Euro. 3. Sanierung und weitere Nutzung der Hauptschule Nord und der Freiherr-vom-Stein-Realschule für 22 Millionen Euro.

Ihr Votum für die zweite Variante begründeten Bürgermeister Schulz, Stadtbaurätin Nina Herrling und Bildungsdezernent Joachim Martensmeier vor allem mit einer um ein Jahr kürzeren Umsetzungsphase (2018 – 2023), mit den um etwa 7,5 Millionen Euro günstigeren Kosten und einem mit 2470 Kubikmetern umbauten Raum wesentlich geringeren Substanzverlust als beim Komplettabriss (29 000 Kubikmeter). Seit 2013 hatte die Stadt 1,9 Millionen Euro in die Sanierung und Wärmeversorgung der Hauptschule Nord investiert.

Kein Neubau

In der politischen Debatten hatten sich CDU und Grüne bereits auf diese Variante festgelegt, bevor überhaupt eine Prüfung in Auftrag gegeben war. Schon im April 2016 lehnten ihre Sprecher einen Neubau für geschätzte 35 Millionen Euro ab. Die Bausub-stanz der Hauptschule Nord sollte weiter genutzt, keinesfalls sollte auf der grünen Wiese neu gebaut werden. SPD und BfGT mahnten, das Ergebnis der Variantenprüfung abzuwarten, schwenkten im März 2017 aber auch auf die zweite Variante um mit der Vorgabe, aus der Hauptschule Nord eine Stadtteilschule werden zu lassen.

Bildungsdezernent Martensmeier favorisierte die günstige Lösung mit den zwei Standorten, er hielt 200 Meter Fußweg für zumutbar. Diese Variante aber stieß auf den Widerstand von Schulleitern, Pädagogen und der BfGT. Noch vor dem ersten Spatenstich regte Stadtbaurätin Nina Herrling im April 2018 die Gründung eines Arbeitskreises an, der die Bauarbeiten wie die an der neuen Feuerwache intensiv begleiten sollte. Sie fand damit aber auch bei den Grünen kein Gehör, die so eine enge Begleitung in dem Augenblick forderten, als das 22-Millionen-Euro-Defizit bekannt gegeben wurde und dafür die Stadtbaurätin in die Pflicht nahmen.

Furcht vor Elternwillen

In den Debatten im Rathaus schwang die Furcht vor dem Elternwillen mit. Die hatten ein paar Jahre zuvor die im Norden geplante Sekundarschule (»Primus«) glatt durchfallen lassen. Zweifel an den Anmeldezahlen, die unter anderem Bernd Nickella (Grüne) zu äußern wagte, wurden mit vehementen Solidaritäts-Appellen beantwortet. Dr. Susanne Kohlmeyer (SPD) mahnte, dass es kein weiteres Scheitern geben dürfe.

Bei allem Sendungsbewusstsein wurden die Kosten im Auge behalten. Die Stadt räumte eine Schwankungsbreite von 30 Prozent ein. Um- und Neubau der dritten Gesamtschule hätten danach allerhöchstens 35,1 Millionen Euro kosten dürfen.