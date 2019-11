Tara (11) hat am Freitag mit weiteren Mädchen und Jungen des Städtischen Gymnasiums (SG) im Neubau an der Moltkestraße Bilder ausgestellt, die sie zum Thema Heimat malten. Tara geht dabei auf ihre Herkunft Iran ein. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Nach Klängen des Orchester-Projektkurses unter Leitung von Daniel Höwekenmeier (40) übergab Bürgermeister Henning Schulz (CDU) im Foyer des Neubaus an der Moltkestraße den symbolischen Schlüssel an Schulleiter Axel Rotthaus. In seiner Ansprache vor gut 100 Gästen – darunter viele Mitglieder des Stadtrates – äußerte sich der 46-Jährige auch zu den Anfang der Woche bekanntgewordenen Schätzkosten von fast 49 Millionen Euro zum Bau der dritten Gesamtschule.

Städtisches Gymnasium Gütersloh: Kunsthaus-Neubau eröffnet Fotostrecke

Foto: Carsten Borgmeier

Schulz beklagte, dass Kritiker der jetzt von der Stadtverwaltung genannten Summe (ursprünglich war mit 27 Millionen Euro kalkuliert worden, d. Red.) andere größere Bauprojekte Güterslohs wie zum Beispiel die Feuer- und Rettungswache mit dem Gesamtschul-Projekt »in einen Topf werfen«. Doch keines sei mit dem anderen vergleichbar, so Schulz, der versprach, die Kosten-Entwicklung zur Gesamtschule im Detail prüfen zu lassen. Was er nicht sagte: Auch das Kunst- und Informatikhaus ist mit jetzt 4,1 Millionen Euro doppelt so teuer geworden wie geplant. »Ursprünglich hatten wir mit zwei Millionen Euro gerechnet«, so Dr. Siegfried Bethlehem (67, SPD), Ex-Schulleiter des SG und Ratsherr.

Beim Rundgang entdeckten die Gäste die mit regem Schulleben erfüllten Unterrichtsräume. So präsentierten Mädchen und Jungen dort ihre selbstgemalten Bilder auf mehreren Etagen. Während Lorena Kapp (17) und Lynn Sußiek (16) ihr »Selbstportrait mit Emotion« in Rötelkreide-Technik zeigten, hatten sich im Nebenraum Tara und Alexa (beide 11) künstlerisch mit dem Thema »Heimat« auseinandergesetzt.

Im Obergeschoss zeigten Kinder und Jugendliche mit dem Schwerpunkt Informatik ihr Können am Computer. Sie hatten Spiele selbst programmiert. Lorena und Lynn äußerten sich begeistert von den Möglichkeiten im Neubau: »Die Heizung funktioniert, die Räume sind gut beleuchtet, alles ist modern«, meinte eines der Mädchen auch im Hinblick auf die wohl nicht immer optimalen Zustände im früheren Kunsthaus an der Schulstraße.

Dort ist nach Renovierung die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe eingezogen. Deren Vorstände, Dr. Michael Brinkmeier und Sylvia Strothotte, lobten den SG-Neubau als ein Musterbeispiel der Stadtentwicklung.