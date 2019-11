Von Stephan Rechlin

Nach drei Jahren Gebührenstabilität legt die Stadt höhere Kosten um, die ihr selbst vom kommenden Jahr an in Rechnung gestellt werden. Alles in allem verteuert sich die Müllabfuhr für Gütersloh um 800.000 Euro auf 7,5 Millionen Euro im Jahr. Stärkster Kostentreiber sind höhere Entsorgungs- und Verwertungskosten der kreiseigenen Abfallwirtschaftsgesellschaft GEG mbH. Von deren Entgelterhöhungen ist die Stadt mit 420.000 Euro betroffen.

Darüber hinaus wächst die Einwohnerzahl Güterslohs. Seit 2005 leben 7000 Menschen mehr in der Stadt. Darum wird es von 2020 an eine zusätzliche, tägliche Abfallsammeltour geben. Seit 2014 hat die Stadt außerdem ihren Fuhrpark um sieben neue, modern ausgestattete Müllfahrzeuge erneuert, natürlich in der Schadstoffklasse sechs. Deren Anschaffungswerte müssen abgeschrieben werden. Die Dieselpreise sind ebenso gestiegen wie die Tariflöhne, in beiden Fällen übrigens um jeweils zwölf Prozent. Schließlich ist die Müllkostenabrechnung des vergangenen Jahres nicht ganz glatt aufgegangen. 140.000 Euro sind noch auszugleichen.