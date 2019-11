Tüfteln am Laborstand des Rhedaer Einstein-Gymnasiums: Hier geht es um Umweltverschmutzung. Die jungen Besucher müssen eine bestimmte Chemikalie herausfinden, die einen Fluss in China verunreinigt hat.

Von Uwe Caspar

Gütersloh (WB). Tüfteln, forschen, experimentieren: Daniel Düsentrieb, der Super-Erfinder in den Walt Disney-Comics, wäre am Samstag bei einem Streifzug durch den Gebäudetrakt des Carl-Miele-Berufskollegs wohl vor Erstaunen der Entenschnabel heruntergeklappt. Denn der zehnte MINT-Mitmach-Tag mit mehr als 40 Technik- und Wissenschaftsstationen bietet eine Fülle von Tricks und Tipps.

Tausende kleine und große Besucher lockt das vielseitige Event mit Workshops, Vorträgen und Shows an. »Die Altersskala unserer Gäste geht von sechs bis 99«, freut sich Matthias Vinnemeier über das generationsübergreifende Interesse. Der Organisator legt Wert darauf, dass der Mitmach-Tag keine Berufsmesse ist. »Die Kinder und Jugendlichen sollen hier Einblicke bekommen und Spaß haben«, erklärt Vinnemeier.

10. MINT-Mitmach-Tag Fotostrecke

Foto: Uwe Caspar

Spaß haben sie auch am Stand der in Friedrichsdorf ansässigen Firma Teu2Tec: Keine Verschnaufpause für Mitarbeiter Stephen Kökemann, der den Kids die 3D-Computerbrille (»Virtual Reality«) überstreift. Die Kundschaft des erst zwei Jahre alten Unternehmens kommt aus dem Mittelstand. Teu2Tec liefert virtuelle Bauzeichnungen. »Das ist die Zukunft. Der Architekt steht nicht mehr am Reißbrett, sondern stellt seine Pläne via Computer her«, sagt Firmengründer Dirk Krupke.

Am Stand des Einstein-Gymnasiums Rheda gibt es für angehende Chemiker gleich drei Angebote, wobei eines hervorsticht: Schüler der AG zeigen, wie man aus Milch Kunststoff macht. Nebenan geht es um Umweltverschmutzung. »Es handelt sich um einen echten Fall aus China, wo 2011 Abwässer einen Fluss rot färbten. Jetzt sollen die Kinder mit Tinte ermitteln, um welche Chemikalie es sich handelt. Das ist schon ein bisschen Kriminalstück«, erläutert Chemielehrer Tim Schubert.

Den Sound von Chips und Zwieback im Ohr

Derweil sieht es auf der Showbühne schon fast nach Zauberei aus: Science-Entertainer Joachim Hecker verblüfft sein junges Publikum mit tollen Tricks. Er bittet drei Heranwachsende aufs Podium, die Chips und Zwieback mampfen sollen. Die Essgeräusche werden von einem Stethoskop, das Hecker auf ihre Köpfe drückt, übertragen. »Der Sound wird über den Kieferknochen ins Ohr geleitet. Der Kopf leitet das saugut«, klärt der 55-Jährige auf.

Dann verwandelt er mit einem Kunststoffpulver Wasser in Kunstschnee, der erst nach einem Jahr schmilzt. Die Kinder dürfen den Schnee portionsweise mitnehmen – in Plastiktüten. »Unser Ziel: Wir wollen bei den Jüngsten schon früh die Begeisterung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik wecken«, fasst Mathelehrer Volker Grundke gegen Ende dieser einzigartigen Veranstaltung zusammen. Bestimmt hätte der Mitmachtag auch dem Supertüftler Daniel Düsentrieb prima gefallen.