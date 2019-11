Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Die zwölfte Jahrgangsstufe des Städtischen Gymnasiums peilt offenbar einen neuen Rekord bei den Kosten ihres Abi-Balls an. Gut 50.000 Euro soll er einem Rundbrief zufolge kosten – darunter 16.000 Euro Saalmiete in der Stadthalle Gütersloh und 34.000 Euro für das Buffet.

Das alles sei erst einmal nur eine Verhandlungsbasis, die auf hereingeholten Angeboten beruhe. Konkrete Zahlen möchte der von zehn Schülern gegründete, gemeinnützige Verein »Abitur 2020 Städtisches Gymnasium Gütersloh« im Februar kommenden Jahres mitteilen. Die Summen sind bereits in der Schulpflegschaftssitzung im September präsentiert worden und haben dort offensichtlich eine Reihe von Schülern und Eltern alarmiert, die solche Preise für völlig überzogen halten. Mit ihrer Kritik an einer 180 Euro hohen Umlage pro Schüler plus 60 Euro Eintritt pro Ballgast sind sie jedoch nicht durchgedrungen. Eine Person aus dieser Gruppe hat sich darum in einem anonymen Schreiben an die Presse gewandt.

Ob dieses Schreiben tatsächlich von einem Schüler der zwölften Stufe formuliert wurde, ist nicht prüfbar. Darüber hinaus mochten am Montag weder Stadthalle noch Verein die Korrektheit der Zahlen bestätigen; das haben statt dessen dem WESTFALEN-BLATT bekannte Eltern aus der rund 200 Schüler zählenden Oberstufe übernommen. Im Tenor weist der anonyme Brief darauf hin, dass die geforderten Beiträge viele Familien überfordern würden: »Ich weiß, dass es vielen Schülern und Eltern leicht fällt, 300 Euro für einen einzigen Abend mal einfach so hinzulegen. Vielen anderen aber nicht; ich habe zum Beispiel noch jüngere Geschwister. Für meine Eltern stellen solche horrenden Beträge eine starke Belastung dar.«

Wer sparen will, muss fahren

Die Beträge fallen tatsächlich höher aus als die Umlagen, die zu den Abibällen von fünf Oberstufen im vergangenen Mai erhoben wurden. Wer seinerzeit in der Stadthalle feierte, legte entweder 100 Euro um und nahm 45 Euro Eintrittsgeld (Evangelisch Stiftisches Gymnasium) oder finanzierte die Party im Verhältnis 150/35 Euro (Städtisches Gymnasium) oder 150/40 Euro (Janusz-Korczak-Gesamtschule). Das Wirtschaftsgymnasium am Berufskolleg wich auf das Landgasthaus Heitmann aus, die Anne-Frank-Gesamtschule auf den Festsaal von Stüwe-Weissenberg, der im Finanzierungsverhältnis 80/30 Euro am günstigsten zu mieten war.

Anja Sygusch vom Friedrichsdorfer Cateringunternehmen kennt die Not: »Das Problem ist die hohe Gastzahl. Bei 200 Schülern kommt man schnell auf 600 bis 800 Ballgäste. Dafür gibt es nicht viele Säle.« Meist werde dort vorhandenen Gastronomiebetrieben auch ein Hoheitsrecht eingeräumt: »Das gilt auch für die Stadthalle«. Wer sparen möchte, muss fahren. Im 20,8 Kilometer entfernten Ringlokschuppen in Bielefeld bietet Simon Nacke den Abiball für 650 Gäste für 33.000 Euro an – Miete, Buffet, Wasserflaschen und Sektempfang inklusive.