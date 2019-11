Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Die Deutsche Bahn wird leiser. Allein in Gütersloh wird die DB Netz AG 3,9 Millionen Euro in den Lärmschutz investieren. Gut 94 Haushalte in Avenwedde-Bahnhof werden darüber hinaus von insgesamt 400.000 Euro profitieren, die in den passiven Lärmschutz ihrer Häuser gesteckt werden.