Von Jan Hermann Ruthmann

Gütersloh (WB). Der Altarraum der Erlöserkirche hat sich in eine Rockbühne verwandelt, im Innenraum tanzen junge Menschen und singen. Am Samstag hat das traditionelle Ten Sing-Konzert des CVJM Gütersloh dort stattgefunden.

Die 16. Ten Sing-Show in Gütersloh stand unter dem Motto »Da wird doch der Bär in der Manege verrückt«. Seit gut einem Jahr probten die rund 50 jugendlichen Künstler für diesen Abend. Bei der Show dabei waren unter anderem Ten Sing-Gruppen aus Rheda, Brackwede-Quelle, Duisburg, Bochum und Detmold. Die Mischung aus Rock- und Popmusik, christlichen Liedern im populären Rahmen, Theater und Tanz kam beim Publikum gut an. Zunächst stand moderner Rock auf dem Programm.

Hier reichte die Bandbreite von »Brianstorm« von den Arctic Monkeys über »Marie« von Annenmaykantereit bis hin zum Klassiker »Valerie« von Amy Whinehouse. Immer wieder wurde im »Drama-Part« die Geschichte einer Zirkusfamilie erzählt. Diese Familie muss mit den unlustigen Witzen ihrer Mutter Renate ebenso klar kommen wie mit dem cholerischem Vater oder der leicht asozial anmutenden, neuen Partnerin ihrer Tochter. In der Pause gab es Getränke und kleine Snacks zu kaufen. Danach ging es mit dem Männertanz weiter. Spätestens hier gab es für das Publikum kein Halten mehr. Um nicht den christlichen Bezug zu verlieren, wurden auch zwei Worship-Songs »Made to love« und »Who am I« gesungen. Im zweiten Teil der Show nahm die Band nochmal mächtig Fahrt auf und brachte die Erlöserkirche mit »Deine Schuld« von den Ärzten oder »Castle of glass« von Linkin Park zum Kochen. Als nach mehr als zwei Stunden die ersten Takte der Kraftklub-Hymne »Alles wegen dir« ertönen, fand die Show ihr großes Finale. Er gab riesigen Jubel und die Rufe nach einer Zugabe: Die Ten-Singer ließen sich nicht lumpen und spielten zwei davon.

Es war eine wahre Freude zu sehen, wie die Mitglieder von Chor und Band sich auf der Bühne austobten und aus voller Kehle ihre Lieder schmetterten. Einige beeindruckende Soli ließen erahnen, dass große Talente in den Jugendlichen auf der Bühne schlummern. Das Publikum ließ sich von der Musik anstecken und machte den Ten Sing Abend zu einer großen Party. An diesem Abend gab es niemanden, der nicht begeistert war von der enormen Leistung, die die Ten Singer neben Schule, Ausbildung und Studium auf die Beine gestellt hatten. Das Publikum war bunt gemischt von Klassenkameraden der Spielenden, die noch keine 20 Jahre alt sind bis hin zu Großeltern, die sich den großen Auftritt ihrer Enkel nicht entgehen lassen wollten.

Die Stimmung wurde mit jedem Song besser, bei manchen Liedern übertönten die Zuhörer sogar die Künstler. Bitte mehr davon! Wem es zu wild war und wer die Ten Singer lieber etwas ruhiger erleben möchte, der kann das beim Ten Sing-Unplugged Konzert am 20. Dezember in der Apostelkirche tun.