Von Stephan Rechlin

Die Gespräche waren weit gediehen, die Vermieter zu allem bereit, nur Jugend- und Bauamt mussten noch zustimmen. Doch aus heiterem Himmel flatterte ihnen in dieser Woche die Absage ins Haus.

Die Suche geht weiter. Nottbrock: »Gütersloh ist Großstadt. Es kann doch nicht sein, das Kindertagespflegen hier unerwünscht sind.« Die Kindertagespflege Bollerbuchse muss ihr Domizil an der Kreuzstraße wegen eines Wasserschadens verlassen und sucht seit mehr als zwei Jahren nach einer Alternative.Tagesmutter Janine Nottbrock: »Sobald mögliche Vermieter hören, dass wir Kinder betreuen wollen, ist das Gespräch beendet.« Ihre Taktik, diesen Umstand zu Beginn einer Kontaktaufnahme gar nicht zu erwähnen und erst kurz vor Ende des Gespräches anklingen zu lassen, sei auch nicht aufgegangen. Haus- und Wohnungsbesitzer würden vor allem von zwei vermeintlichen Einschränkungen abgeschreckt.

Zum einen fürchteten sie sich vor Lärm. Und das sowohl während der Spielzeiten als auch während der Bring- und Abholzeiten am Morgen und am Nachmittag. Bollerbuchse-Mitgründerin Kristin Könighorst: »Wir betreuen kleine Kinder bis zum Alter von drei Jahren. Außerdem haben wir die Qualifikation, ein inklusives Kind mit zu betreuen.« Während eines Vormittags spielten die Kinder miteinander, ließen sich etwas vorlesen oder ruhten sich aus: »So kleine Kinder können gar nicht laut sein.«

Die Bring- und Abholzeiten habe die Bollerbuchse mit den Eltern abgesprochen und gestaffelt. Sie würden die Kinder am Morgen zwischen 8 und 8.45 Uhr bringen und am Nachmittag zwischen 14.30 und 15 Uhr abholen. Janine Nottbrock: »Die Eltern begegnen sich gar nicht. Und falls doch, ist es Zufall. Jedenfalls herrscht vor der Tür kein großer Verkehr und laut ist es auch nicht.« So viel sie wisse würden es alle sechs Großtagespflegen in Gütersloh so halten.

Zum anderen hätten Vermieter Angst vor behördlichen Auflagen. Sie müssten eine Nutzungsänderung beantragen und zwei Fluchtwege vorhalten: »Vielen ist das schon zu viel Arbeit.« Darüber hinaus fürchteten sie sich vor einem »Rattenschwanz« weiterer Bedingungen, die ihnen das Ordnungs- oder Jugendamt stellen würde. Nottbrock: »Aber da kommt nichts weiter. Und wir zahlen Miete und Nebenkosten wie jeder andere Mieter auch, es gibt keine Vergünstigungen.«

Kommentar

Jetzt kann das als »familienfreundliche Kommune« zertifizierte Gütersloh einmal zeigen, was es kann. Die oftmals vergebliche Suche von Tagesmüttern und -vätern nach geeigneten Betreuungsräumen ist ein Armutszeugnis für so eine wohlhabende Stadt. Ihr Herz haben die Bürger doch schon oft gezeigt, sei es mit Hilfe und Spenden für Flüchtlingsfamilien oder in Notfällen, die durch Brände und Unfälle verursacht wurden. Gruppen mit sechs, sieben oder acht Kindern finden in Gütersloh keinen Platz? So ausgeprägt kann das Ruhebedürfnis unserer Vermieter doch gar nicht sein, als dass nicht noch irgendwo ein paar Erdgeschosswohnungen mit kleinen Gärten zu finden sind, die für Großtagespflegen wie die Bollerbuchse in Frage kommen. Meldet euch.