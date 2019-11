Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Glasfaser gilt als das Nonplusultra in unserer modernen Mediengesellschaft, wird als Daseinsvorsorge propagiert. Doch mit den Anschlusskosten in Höhe von rund 100 Euro pro Haushalt ist es in vielen Fällen nicht getan. Ein Elektromeister erklärt.

Denn der Glasfaser-Anbieter – in Gütersloh handelt es sich dabei um die Stadtwerke-Tochter Bitel – legt das hochkapazitive Kabel mit einem theoretisch maximalen Daten-Transfer von bis zu zehn Gigabit (10.000 Megabit) pro Sekunde nur bis zur Haustüre.

Doch von dort aus geht es über das vorhandene, in den meisten Fällen ältere Telefonkabel aus Kupfer bis in die jeweiligen Wohnungen. Die Folge: Der Vorteil des Glaserkabels wird ausgebremst, da das im Gebäude verlaufende Kupferkabel der Telefonleitung im besten Fall maximal 100 Mbit, also deutlich weniger als 10.000 Megabit, pro Sekunde an Daten übertragen kann.

An der Haustür ausgebremst

Dass dieser wichtige Aspekt von den Glasfaser-Anbietern in der Werbung für einen solchen Anschluss so gut wie gar nicht kommuniziert wird, ist auch der Eindruck von Elektromeister David Heidemann aus Verl: »Das Thema Glasfaser wird schon recht einfach und schön dargestellt«, meint der 34-Jährige, der bei Elektro Beckhoff in Verl tätig ist. Um aber die Schnelligkeit des modernen Kabels voll nutzen zu können, seien entsprechende Leitungen eben auch im Haus notwendig, so der Elektro-Fachmann. Und dadurch fielen zusätzliche Kosten an.

Experten informieren Zum Thema Inhouse-Verkabelung bieten die Stadtwerke Gütersloh (SWG) am Mittwoch, 20. November, einen Termin an: Experten informieren von 14 bis 17 Uhr im Kundenzentrum, Berliner Straße 19, über die Möglichkeiten einer modernen Inhouse-Verkabelung, damit die Highspeed-Geschwindigkeiten auch die Endgeräte erreichen. Weitere Informationen gibt es unter Tel. 05241/822671.

»Pro Woche erreichen uns bis zu zehn Anrufe von Kunden, die nach der sogenannten Inhouse-Verkabelung fragen«, führt Heidemann aus. Seien im Gebäude in den Wänden bereits Leerrohre vorhanden, könne das Glasfaser-Kabel dort einfach und ohne nennenswerte Zusatzkosten bis zum Router in der Wohnung durchgeschoben und angeschlossen werden. »Ist das aber nicht der Fall, kommen entweder Aufputz-Installationen oder Unterputz-Arbeiten in Frage, bei denen die modernen Kabel verlegt werden«, erklärt der Elektromeister. Die letztgenannte Variante sei dabei die aufwendigste, so Heidemann. Er ergänzt: Im Gebäude müsse nicht unbedingt Glasfaser gelegt werden, es reiche auch ein modernes Kupferkabel der Kategorie »CAT 7«, das ebenfalls einen Datendurchsatz von bis zu zehn Gigabit ermögliche.

An Kosten entstehen dem Kunden dafür zwischen 300 und 700 Euro, berichtet David Heidemann. »Wir schauen uns den Einzelfall an und versuchen stets, die Kabel mit dem geringsten Aufwand im Haus zu verlegen«, berichtet der 34-jährige Projektleiter, »manchmal reicht es, ein Loch durch die Zimmerdecke zu bohren.«

Rund um die Glasfaser Die Stadtwerke Gütersloh (SWG) wollen in den Ausbau des Glasfaser-Netzes mit ihren Tochter-Unternehmen Bitel und der Netzgesellschaft Gütersloh eigenen Angaben nach jährlich rund elf Millionen Euro investieren. Etwa 640 Kilometer Glasfaser-Kabel sollen demnach im Stadtgebiet verlegt werden. Der Ausbau werde »clusterweise« erfolgen, losgehen soll es Anfang 2020 in Kattenstroth und Avenwedde. Allerdings müssten sich zuvor mindestens 35 Prozent der Haushalte für einen solchen Anschluss entscheiden, andernfalls lohne sich der Ausbau für die Unternehmen wirtschaftlich nicht. Um Kunden die Glasfaser schmackhaft zu machen, wird in der noch bis Samstag, 14. Dezember, laufenden Vorvermarktungsphase mit einmaligen Anschluss-Kosten von etwa 100 Euro pro Haushalt geworben. »Um die schnellste Bandbreite optimal nutzen zu können, benötigt man im Gebäude eine moderne Inhouse-Verkabelung«, bestätigt eine SWG-Sprecherin auf Anfrage. »Die Bitel verlegt das Glasfaserkabel bis zum Hausübergabepunkt, dann ist der Gebäudeeigentümer für die Inhouse-Verkabelung gefragt. Diese transportiert die Highspeed-Geschwindigkeiten bis zu den Endgeräten. Für die Umsetzung der Inhouse-Verkabelung stehen heimische Elektrofirmen aus dem Stadtgebiet Gütersloh zur Verfügung. Eine Partnerliste wird gerade erstellt. Diese finden die optimale Verkabelungslösung.«

Derzeit werden bei dem Verler Unternehmen nach Angaben Heidemanns die Kunden-Anfragen zur Inhouse-Verkabelung gesammelt. Liegen die Glasfaser-Anschlüsse dann verbindlich vor, könnten die Aufträge von Januar an abgearbeitet werden, schätzt der Elektromeister. »Wir werden damit rund vier Wochen zu tun haben«, schätzt er.