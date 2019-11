Am Rande des Lückenschlusses im Nordkreis: Josef Außendorf, Raphael Tigges (MdL), Staatssekretär Enak Ferlemann, Minister Hendrik Wüst und Stefan Tölke (von links) im Gespräch in Borgholzhausen. Der Minister hält den Friedrichsdorfer »Brandbrief« in Händen. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Als NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (44, CDU) am Montagmorgen bei Borgholzhausen das letzte A33-Teilstück eröffnet, lässt sich die Bürger-Initiative »Pro Ortsumgehung Friedrichsdorf« diese Chance nicht entgehen: Die Gruppe um Sprecher Stefan Tölke erinnert den Landespolitiker an ihren jüngsten »Brandbrief & Hilferuf«, die Planungen zur Entlastungsstraße in dem Gütersloher Stadtteil wieder aufzunehmen.

Großes Transparent weist auf Situation hin

Mit einem großen Transparent, auf dem in weißen Buchstaben auf rotem Grund »Macht Friedrichsdorf wieder lebenswert!!!« zu lesen ist, stehen einige Mitstreiter der Initiative direkt am Eingang des Zeltes, in dem die Feierlichkeiten rund um den Autobahn-Lückenschluss stattfinden. Wüst, mit Parteikollege Raphael Tigges (47) im Schlepptau, kommt an den Friedrichsdorfern nicht vorbei, begrüßt sie per Handschlag.

»Der Minister war sofort im Thema, er kennt die Situation in Friedrichsdorf nicht nur aus den Akten, sondern auch von einem persönlichen Besuch unserer Hauptkreuzung«, berichtet Tölke. »Wir haben den Minister an seine Zusage erinnert, die Planungen noch in dieser Legislaturperiode wieder aufzunehmen, sobald Ressourcen frei sind. Er hat sehr positiv reagiert«, sagt Tölke.

Ortsumgehung als Beitrag zum Klimaschutz

Die Bürger-Initiative geht davon aus, dass durch den A33-Lückenschluss der Durchgangsverkehr in Friedrichsdorf noch zunimmt: »Entgegen einiger weniger politisch und möglicherweise auch ideologisch motivierter Prognosen der vergangenen Jahre hat bisher jede Zunahme des Autobahnverkehrs immer auch zu einer Zunahme des Durchgangsverkehrs in Friedrichsdorf geführt«, sagt Stefan Tölke. »Das Ziel dieser Durchgangsverkehre ist ja nicht der Weg an Gütersloh vorbei, sondern eben nach Gütersloh hinein. Und dieser Weg führt nun einmal mitten durch Friedrichsdorf – leider!« Im Übrigen gehe es ja nicht nur um die Verkehre der A33, sondern auch um die der A2, insgesamt also um alle Fahrzeuge aus Süden, Osten und Norden, die von dort aus nach Gütersloh hineinfahren wollen, so Tölke.

Der Sprecher sieht bei der Ortsumgehung zudem Vorteile für den Klimaschutz, weil umweltschädliche, durch den Stop-and-go-Verkehr im Ort entstehende Abgase vermieden würden.