Von Stephan Rechlin

Mit Beschwerden über die Reinigungsqualität an Schulen und Kitas muss sich der Bildungsausschuss immer wieder befassen. Als vor zwei Jahren eine »Putzoffensive« für das Jahr 2018 beschlossen wurde, tauchten zum bisher letzten Mal Zahlen auf. Danach werden 28 Schulen und 21 Kitas in Gütersloh zu 56 Prozent von privaten Fremdfirmen gereinigt, zu 44 Prozent von städtischen Reinigungskräften. Aus dem Haushalts-Konsolidierungspaket von Rödl & Partner aus dem Jahr 2007 stammt der Auftrag, diese Quote weiter zu Gunsten von Fremdfirmen zu verändern. Dagegen setzte sich zuletzt stets die Linke zur Wehr, die eine Ausbeutung der bei privaten Reinigungsfirmen beschäftigten Mitarbeiter anprangert.

Reinigungsnotstände

Mit den durch die Vertragskündigung der Kiefer GmbH ausgelösten Reinigungsnotständen an der Grundschule Isselhorst, an Heidewald-, Kapellen- und Anne-Frank-Gesamtschule scheint diese Position jetzt eine Mehrheit zu finden. Bei so gut wie allen Fraktionen ist die Geduld für dieses Thema erschöpft. Christiane Ziegele (BfGT) sieht keinen Grund, die Reinigung an 24 von der privaten Firma gekündigten Objekten im Juli 2020 erneut auszuschreiben: »Fremdreinigung funktioniert nicht. Das wissen wir jetzt.« Darum werde die BfGT jetzt eine Stellenausweitung bei den städtischen Reinigungskräften und den Hausmei-stern beantragen.

Keine Evaluation

Auf 39 Sitzungen kommt SPD-Fraktionsvorsitzender Thomas Ostermann, wenn er nachzählt, wie oft sich der Bildungsausschuss mit dem Thema Schulreinigung seit 2008 beschäftigt habe. Mit der langmütigen Haltung der SPD dazu sei es jetzt vorbei. Einen von der Verwaltung 2014 versprochenen Evaluationsprozess habe es bis heute nicht gegeben. Die SPD werde ebenfalls mehr Stellen und die tägliche Reinigung an weiterführenden Schulen beantragen.

Zeitvorgaben prüfen

Die Grünen hatten den wachsenden Anteil privater Firmen an der Schulreinigung in den vergangenen Jahren gemeinsam mit CDU, UWG und FDP mitvertreten – und sei es durch Enthaltung. Damit soll laut Bernd Nickella jetzt Schluss sein: »Ich werde mich in der Fraktion vehement für eine Rückkehr zur städtischen Reinigung einsetzen.« Einzig Barbara Bierfischer (CDU) erinnert daran, dass die Qualität der Reinigung von den Zeitvorgaben abhängt und nicht von der Organisationsform der Reinigungsfirma: »Die Vorgaben müssen genauer unter die Lupe genommen werden.«