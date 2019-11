Das Album, das die Band bei Henning Strandt im Bielefelder »Watt Matters Studio« aufgenommen hat und in einer streng limitierten Anzahl von nur 250 Exemplaren auf dem Label IRMI erscheint, umfasst ausschließlich Eigenkompositionen von Bandleader Max Oestersötebier, sowie zwei Sazerac-Jazz-Adaptionen von traditionellen deutschen Weihnachtsliedern.

»Wir hatten einfach genug von den swingenden, amerikanischen Weihnachts-Klassikern und wollten unseren Fans etwas wirklich Neues präsentieren«, sagt Oestersötebier über die ungewöhnliche Zusammenstellung des Repertoires. Gemeinsam mit Roger Clarke-Johnson (Kontrabass), Georg Kirschner (Schlagzeug und Percussion), Lars Bechstein (Posaune) und Jonas Rabener (Saxophone) entführt der Gitarrist, Sänger und Arrangeur mit »Lasst uns froh und munter sein« in die Straßen von New Orleans (»Man könnte meinen, das Stück stammt von dort«) und mit »Oh, du Fröhliche« in die Sphären des Cool Jazz der 50er-Jahre.

Rassfeld-Puten inspirieren die Band

Die Eigenkompositionen, die gelegentlich mit Verstärkung von Christian Altehülshorst (Trompete) und den Pianisten Volker Kukulenz sowie Ralph Gipson aus New Orleans eingespielt wurden, sollen sich nicht im üblichen Weihnachts-Kitsch wiederfinden, sondern die ganze Bandbreite des frischen Sazerac-Swingers-Sounds abdecken.

Titel wie »Snowman« oder »Nutcracker is a Girl« swingen in bester Sazerac-Manier, in »Christmas Cruise« klingt es karibisch, und in »Happy Wife, happy Christmas« wird es gar balladesk und süß. Auch die üblichen Ausflüge in den New Orleans-Rhythm and Blues fehlen nicht. Der durch die Weihnachts-Puten von Meierhof Rassfeld inspirierte Titel »Smoke that Turkey« wird im Booklet der CD sogar von einem exklusiven Puten-Rezept flankiert.

Im Parkhotel wird die CD, die mit einer edlen Goldprägung auch wunderbar als Weihnachtsgeschenk herhalten dürfte, erstmals nicht nur live hörbar, sondern auch käuflich erwerbbar sein.