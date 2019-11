Von Stephan Rechlin

Mansergh Barracks: Rundgang über altes Militärgelände Fotostrecke

Foto: Carsten Borgmeier

Am kommenden Sonntag werden Gütersloher Bürger zum ersten Mal erfahren, dass es an dieser Stelle ihrer Stadt überhaupt ein Kino gab. Die Teilnehmer am Workshop zur künftigen Gestaltung des 34 Hektar umfassenden Areals werden die ersten Gütersloher sein, die einen Blick hinter Mauern und Zäunen an der Verler Straße werfen dürfen – abgesehen von Politikern, Behördenvertretern und Journalisten, denen anlassbezogen Eintritt gewährt wurde. Anders als bei den Guy-Fawkes-Feuern in der Princess-Royal-Kaserne gab es hier in den vergangenen 84 Jahren nie Tage der offenen Tür oder Besichtigungstermine für die Gütersloher Bevölkerung. Die Mansergh-Kaserne ist eine den Güterslohern tatsächlich verschlossene Welt geblieben.

Keine Betonbunker

Anders als an der Marienfelder Straße gibt es hier keine tief in den Boden reichende Stahlbetonbunker zu sehen, keine Flugzeugstartbunker, Tower, Hangars oder »Battlefield-Hallen«. Statt dessen läuft man über ein Blaubasalt-Pflaster, das die Deutsche Luftwaffe in den Jahren 1935 bis 1937 in ihrer Nachrichtenkaserne verlegen ließ. Es führt am Eingang an einem in Stein gemeißelten Adler vorbei, dem Wappentier der Luftwaffe. Ob er einmal ein Hakenkreuz in seinen Krallen hielt, müsste im Stadtarchiv nachzuschauen sein. Rechts und links vom Eingangstor halten zwei nackte Ritter aus Stein Wache - nationalsozialistische Kunstimitate aus der griechisch-römischen Antike. Die beiden mussten auch dann draußen bleiben, wenn die Soldaten aus Fleisch und Blut in den Luftschutzkellern Deckung vor Angriffen alliierter Bomber suchten.

Hinweistafeln erinnern ans britische Leben hinter den Zäunen: Hier gehts zum Medical Center, dort zur Hair Academy, weiter hinten ist die Naafi. Bäume, Schulen, Kesselhaus, Panzergaragen, das Offizierskasino, kurzzeitig Hauptquartier der neunten amerikanischen Armee: den Güterslohern wird eine verborgene Welt geöffnet.