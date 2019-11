»Me and the Devil« mit Dominique Horwitz versteht sich als ebenso skurrile wie komische Revue der Extraklasse. Das Publikum im ausverkauften Theatersaal ist fasziniert. Foto: Marita Utlaut

Von Marita Utlaut

Gütersloh (WB). Was wären Musik und Literatur, wenn es den Teufel nicht gäbe? Eben dessen Mythos hat sich Dominique Horwitz bedient. Mit seiner teuflischen Musik-Revue »Me and the devil« gastierte er am Mittwoch vor vollbesetztem Haus im Theater Gütersloh.

Wie ein roter Faden markierte die Präsenz des Teufels das Geschehen jenes Abends, an dem Horwitz in einer fulminanten, zweistündigen Show von Song zu Song durch den Abend glitt. Leichtfüßig tänzerisch eroberte er dabei sein Publikum.

Mal hinterlistig, mal hintergründig beherrschte der Künstler die Szenerie und ließ an Skurrilität beim Zuschauer keine Wünsche offen. Wer sich einließ auf den Ritt durch die musikalischen Genres der Zeit, den erwartete ein wahrhaft diabolisches Vergnügen.

Musikalisch mit jedem Ton punktgenau am Puls des Geschehens, präsentierte sich ebenfalls die siebenköpfige Band. In Weiß gekleidet, mit schwarzen Stiefeln, Sonnenbrillen und Elvis-Tollen begleiteten die Musiker kongenial den Teufel auf seiner Suche nach Beute.

So ist die Liebe zwischen Max und Agathe, den Protagonisten aus Carl Maria von Webers romantischer Oper, dem Seelenfänger ein Dorn im Auge. »Wer verkauft seine Seele an wen? Und schon sind wir mitten im »Freischütz«.« Max muss mit einem Probeschuss bestehen, um sich Agathes Liebe würdig zu erweisen. Aber dafür braucht er die richtigen Kugeln. Von Kopf bis Fuß in feuerrotem Outfit, schmettert Horwitz mit rauchiger Stimme den Tom-Waits-Song »Just The Right Bullets« in den Raum.

Unaufhörlich wechselt der Entertainer und Schauspieler in rasantem Tempo die musikalischen Stile. Mal jazzig, mal rockig, mal balladesk begleitet der Satan das Schicksal des Paares und geht einen imaginären Pakt mit Carl Maria von Weber ein. Ob in »My Baby just cares for me«, »I’m calling U«, »Personal Jesus« oder »The Black Rider« spürt er der Tragik jener Liebe nach und kommt zu der alles entscheidenden Frage: »Wer verkauft seine Seele an wen, wofür und für wie viel?«

Aber Horwitz offerierte nicht nur musikalische Vielfalt: Auch wechselte er im Laufe des Abends mehrfach seine Kostüme und kam mal in schwarzem Outfit mit Hirschgeweih oder frivol in roten Highheels mit Minirock und Netzstrümpfen daher.

In süffisantem Ton gesteht der Leibhaftige am Ende des Spektakels: »Wenn ein Mensch an meinem Haken hängt, ist sein Todeskampf mein Elixier« und verspricht den amüsierten Zuschauern: »Auch in Gütersloh werdet ihr keine Erlösung finden. Ich bleibe auf ewig euer Geneigter!«