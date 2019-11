Von Michael Delker

Verein und Stadtverwaltung würden gerne einen Fördertopf anzapfen, laut Finanzierungskonzept sollen 650.000 Euro aus dem Landesprogramm »Moderne Sportstätte 2022« in den Heidewald fließen. Der städtische Dezernent Henning Matthes ist zuversichtlich: »Die Aussicht, in das Förderprogramm zu kommen, stellt sich nach den von der Verwaltung und dem FC Gütersloh bis auf Landesebene geführten Sondierungsgesprächen positiv dar«, schreibt er in einer Vorlage für den am 2. Dezember tagenden Sportausschuss.

Zwei Maßnahmen sind in dem in die Jahre gekommenen Stadion geplant. Die maroden Toilettenanlagen sollen saniert werden, und der Verein würde gerne ein Begegnungszentrum bauen. Der gläserne Multifunktionsraum, von der Gütersloher Architektin Birgit Melisch konzipiert, ist mit 680.000 Euro veranschlagt worden.

FCG muss 200.000 Euro selbst aufbringen

Das Finanzierungskonzept sieht neben der Landesförderung einen Eigenanteil in Höhe von 200.000 Euro vor, den der FCG zu tragen hätte. Da laut Matthes auch ein Vorsteuerabzug von 65 Prozent der Baukosten geltend gemacht werden kann (125.000 Euro), verbleibt für die Stadt ein Anteil in Höhe von 233.000 Euro. Das Geld soll im Haushalt 2020 mit eingeplant werden. Die Freigabe der Mittel soll jedoch erst erfolgen, wenn der Nachweis der gesicherten Finanzierung vorliegt.

Die Stadt will mit dem FC Gütersloh einen langfristigen Pacht- oder Nutzungsvertrag schließen (mindestens 15 Jahre), damit der Verein beim Land NRW die Fördermittel beantragen kann. Diese Option sei bereits in dem Pachtvertrag zwischen Stadt und Gütersloher Schützengesellschaft (Grundeigentümer) enthalten, heißt es in der Vorlage. Dem FCG würde nicht das alleinige Nutzungsrecht übertragen. »Das Entscheidungsrecht der Stadt, auch anderen Vereinen die Nutzung des Stadions zu ermöglichen, bliebe unberührt«, erläutert Matthes.

Verein tritt als Bauherr auf

Die Verwaltung schlägt den Politikern weiterhin vor, den FC Gütersloh als Bauherrn für die Gesamtmaßnahme einzusetzen und diese anstelle einer eigenen Investition mit einem städtischen Zuschuss zu fördern.

Das Förderprogramm des Landes sieht vor, dass der Stadtsportverband eine Förderempfehlung ausspricht. Das ist bereits geschehen. Die Empfehlung umfasst 60 Prozent des Gesamtvolumens.