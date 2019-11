Von Stephan Rechlin

Im Jahr der geistig-moralischen Wende, als Helmut Kohl (CDU) 1982 durch ein konstruktives Misstrauensvotum gegen Helmut Helmut Schmidt (SPD) deutscher Kanzler wird, tritt Marion Weike in die Brackweder SPD ein. Sie leistet bei den Jusos und im Ortsverein Basisarbeit und studiert Jura. Zehn Jahre arbeitet sie im Rechtsamt der Stadt Bielefeld, dann nimmt sie von 1995 an als Referentin von Oberbürgermei-sterin Angelika Dopheide die Verwaltungsmodernisierung Bielefelds in Angriff.

Die Idee vom Stadt als Konzern nimmt sie mit nach Werther, wo sie 1999 erstmals zur hauptamtlichen Bürgermeisterin gewählt wird und diesen Posten 20 Jahre lang erfolgreich verteidigt – auch in jenen Jahren, als SPD-Amtsinhaber landauf, landab reihenweise ihre kommunalen Spitzenposten verloren.

Kommunalpolitische Schwerkraft

In Werther spürt sie kommunalpolitische Schwerkraft am eigenen Leib. Den euphorischen Rittern einer fahrrad- und klimafreundlichen Mobilität kann sie entgegenhalten, wie teuer und unendlich mühsam es ist, eine Radweglücke nach Schröttighausen zu schließen. Auf dem Blotenberg erlebt sie, wie alteingesessene Bürger sich gegen ein dringend benötigtes Wohngebiet zur Wehr setzen. Sie trifft schneidige Unternehmer, denen die Stadtverwaltung in allen Belangen viel zu langsam arbeitet, die selber jedoch Monate brauchen, um ein paar Nachweise für ihr Investitionsprojekt einzureichen. Sie bleibt höflich, wenn die Opposition ihren Haushalt blockiert, um noch ein paar eigene Wünsche durchzudrücken. Sie lernt Sinn und Nutzen von Filteranlagen und Druckwasserpumpen in der Entwässerung kennen.

Überregionale Bekanntheit

Über das Amt der Bürgermeisterin hinaus aber qualifiziert sie sich auf Landesebene weiter. Im Landes- und Bundesvorstand der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik bekommt sie mit, welche Konflikte in anderen Städten und Gemeinden schwelen. Als Vizepräsidentin des Städte- und Gemeindebundes in Nordrhein-Westfalen lanciert sie Gesetzesinitiativen in den Landtag, etwa zu Beitragspflichten im Straßenausbau. Mit ihrer Klage gegen die unzureichenden Landespauschalen zur Finanzierung der Flüchtlingskosten wird sie überregional bekannt – und zeigt in dieser gesellschaftlichen Streitfrage mehr Profil als der nur schwadronierende Innenminister Horst Seehofer (CSU). Landrat Sven-Georg Adenauer kann sich auf einen Wahlkampf in Augenhöhe gefasst machen.