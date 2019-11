Von Uwe Caspar

Gütersloh (WB). Besucher des Gütersloher Weihnachtsmarktes dürften auch in diesem Jahr voll auf ihre Kosten kommen: Zwischen dem Auftakt am 28. November und dem Abschlusstag am 30. Dezember wird neben Lichterglanz, Glühwein und Gaumenfreuden zudem ein pralles Bühnenprogramm geboten.

Trotzdem soll es nicht wenige Leute geben, deren Begeisterung sich für das 33-Tage-Event in Grenzen hält und die in der vorweihnachtlichen Zeit lieber andere Veranstaltungen dieser Art bevorzugen. Das ist auch Mitorganisatorin Gabriele Conert zu Ohren gekommen. »Wer unseren Weihnachtsmarkt doof findet, soll doch zuhause bleiben. Ich hasse es, wenn alles totgeredet wird«, spricht das Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft Klartext.

Mit dem Christkindlmarkt in Wiedenbrück oder dem Hüttenfestival Münster wolle und könne man sich nicht vergleichen. »Aber auch ohne Fachwerk-Kulisse haben wir bei uns eine schöne Stimmung«, lässt sich Gabriele Conert die lokale Veranstaltung nicht miesmachen. Den Miesmachern sei gesagt: 100 Tannenbäume inklusive der aus Avenwedde stammenden rund zwölf Meter hohen Tanne, etliche Kilometer Lichterketten, Giebelbeleuchtung (neu) und die beliebte Weihnachtspyramide sorgen auch in Gütersloh für festliche Atmosphäre.

In der Kupferschmiede dürfen Besucher selbst aktiv werden

Dazu trägt ebenso der nostalgische Museumshof bei, wo am Samstag, 14. Dezember (13 bis 18 Uhr) der Heimatverein zum Adventsmarkt einlädt und dabei diversen Vereinen wie der Arbeitslosenselbsthilfe oder dem Kolpingsberufskolleg eine Plattform bietet. »Es ist erst mal ein Experiment, bei dem wir mehrere Sachen an einem Tag bündeln wollen«, erklärt Museumsleiter Franz Jungbluth. Eingebunden in das Projekt ist auch das historische Gemäuer: In der Kupferschmiede etwa dürfen Besucher selbst aktiv werden.

In dem laut Veranstalter GT-Marketing »urig-gemütlichen« Hüttendorf kommt auch das Kunsthandwerk nicht zu kurz. Und in einer der Hütten präsentieren sich abwechselnd 19 heimische Vereine.

Der 42. Weihnachtsmarkt schmückt sich mit dem Zertifikat »Klimaneutral«

Der diesjährige Weihnachtsmarkt, schon der 42., schmückt sich zudem mit dem Zertifikat »Klimaneutral«. Stadtwerke-Repräsentantin Petra Heitmann sagt: »Wir liefern 100 Prozent Ökostrom. Dadurch wird der CO2-Ausstoß um 109 Tonnen verringert.« Ungefähr 50.000 Besucher werden bis zum 30. Dezember erwartet – diese Einschätzung beruht auf einer Emissionsberechnung der Stadtwerke. Nicht schön anzuschauen, aber in heutigen Zeiten erforderlich: 17 Betonplatten dienen der Sicherheit.