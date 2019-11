Die dritte Gesamtschule in Gütersloh soll mindestens 48,8 Millionen Euro kosten. Foto: Carsten Borgmeier

Von Michael Delker

Gütersloh (WB). E inige Ratsmitglieder machten ihrem Unmut am Freitagabend noch einmal Luft. »Es ist an Ihnen, durch schonungslose Aufklärung das verloren gegangene Vertrauen zurück zu gewinnen«, sagte Eckhard Fuhrmann (FDP) in Richtung Verwaltungsspitze im Gütersloher Rathaus.