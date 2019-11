Von Gabriele Grund

Gütersloh (WB). Die Gütersloher Tanzschule Stüwe-Weissenberg feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Eine der vielen Veranstaltungen und Aktionen im Jubiläumsjahr war am Samstag eine Benefiz-Gala zugunsten des »Inner Wheel Club Gütersloh«.

Rückblick Im Herbst 1919 begann Bernhard Greweling in der Broker Mühle Tanzunterricht zu geben. Unterstützt wurde er dabei von seiner Tochter Josefine, genannt »Finchen«. Nachdem sie Heinz Stüwe geheiratet und erfolgreich die Tanzlehrerprüfung abgelegt hatte, startete »Finchen« durch. 1963 zog sie mit ihrer Tanzschule in die ersten eigenen Räume an die Mangelsdorfstraße 6. Ihre Tochter Helga tat es ihrer Mutter gleich. Die tanzbegeisterte junge Frau absolvierte in der Hamburger Tanzlehrerschmiede Hädrich-Opitz erfolgreich ihre Tanzlehrerausbildung. Und lernte dort ihren späteren Ehemann Gerd Weissenberg kennen. 1969 begannen die beiden eine Profitanzkarriere, wurden mehrmals Deutsche Meister, dazu Europameister und holten drei Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften. Mit den Erfolgen wuchs auch die Gütersloher Tanzschule. Ein Umzug in das ehemalige alte Theater der Stadt Gütersloh, ein im Jugendstil erbautes Haus inmitten des Zentrums, folgte.

400 Damen und Herren in den schönsten Roben und edelsten Anzügen waren der Einladung von Gerd und Helga Weissenberg zu einer rauschenden Ballnacht gefolgt, die bis spät in die Nacht andauerte. Und haben ganz nebenbei den Geldbeutel aufgemacht und für den rund 50 Mitglieder umfassenden Inner Wheel Club Gütersloh-Distrikt 90 gespendet. Die Präsidentin der Frauenvereinigung, Juliane Hiersemann, erklärte, dass das Geld in das Projekt »Sprache verbindet« einfließen wird. Zusammen mit dem Rotary Club soll Kindern aus Zuwandererfamilien geholfen werden, möglichst schnell die deutsche Sprache zu erlernen. Dabei sind Sprachscouts im Einsatz, die den Kindern im Alter von vier bis zehn Jahren zu Hause spielerisch Sprachunterricht erteilen.

»Ein großes Ereignis«

»Wenn eine Tanzschule das 100-jährige Bestehen feiern kann, dann ist das für die Umgebung, das Land, aber auch für die Welt ein großes Ereignis«, erklärte Gala-Schirmherrin Cornelia Willius-Senzer, Ehrenpräsidentin des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes (ADTV). Sie lobte nicht nur das soziale Engagement der Gütersloher Tanzschule, sondern betonte auch, dass der Tanzsport in seiner großen Vielfältigkeit in der Öffentlichkeit leider unterrepräsentiert sei – und das, obwohl das Welttanzprogramm seit 2018 als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt ist.

Helga Weissenberg vermutete, dass das vom alten Augustinus stammende Zitat »Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel nichts mit dir anzufangen« im Herbst 1919 der Ansporn ihres Großvaters Bernhard Greweling gewesen sei, den Tanz in all seinen Formen zum Mittelpunkt seines Lebens zu machen. Gerd Weissenberg (72) verkündete, dass dies der letzte von ihm organisierte große Ball gewesen sei.

Hochkarätiges Unterhaltunsprogramm

Cornelia Willius-Senzer (2.v.l.) gratulierte Klaus Groth (links, geschäftsführender Gesellschafter) sowie Helga und Gerd Weissenberg. Foto: Grund Cornelia Willius-Senzer (2.v.l.) gratulierte Klaus Groth (links, geschäftsführender Gesellschafter) sowie Helga und Gerd Weissenberg. Foto: Grund

Neben dem großen Gala-Buffet sorgte auch ein hochkarätiges Unterhaltungsprogramm mit Meisterschafts-Showtänzern und Formationen für Begeisterung. Den Auftakt machte die U30-Hip- Hop-Gruppe »Spätschicht«, ehe die Weltmeisterin im Videoclip-Tanzen Angela Lang und ihre Freunde aus Paderborn eine energiegeladene Performance aufs Parkett legten. Tango-Profis zeigten ebenso ihr Können wie der japanische Tanzlehrer-Präsident Sukegawa Tomo und Hiromi Matsukawa, die extra aus Japan eingeflogen waren, um in Virtuosität den japanischen Tanz Sakura Ondo zu präsentieren.