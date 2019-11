Von Uwe Caspar

Gütersloh (WB). Ein Abend der mitunter boshaften Spötteleien und Lachsalven: Wenn Frau Gerburg Jahnke und ihre vier Partnerinnen einen Witz nach dem anderen reißen und das (fast) immer auf Kosten des angeblich starken Geschlechts, kommt bei den anwesenden Damen diebische Freude auf. Die Lästerei und Stichelei am laufenden Band sorgt indes bei den gnadenlos aufs Korn genommenen Männern, die in der ausverkauften Gütersloher Stadthalle natürlich deutlich in der Minderheit sind, bisweilen für Irritationen. Und Schnappatmung.