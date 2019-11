Von Stephan Rechlin

Tagesmütter und -väter haben es außerordentlich schwer, in Gütersloh geeignete Wohnungen für die Betreuung von bis zu neun Kindern zu finden. Seit August unterstützt die Stadt sie mit Zuschüssen. Großtagespflegestellen (maximal drei Pflegepersonen für bis zu neun betreute Kinder) erhalten einen Zuschuss in Höhe von 50 Prozent der Kaltmiete, maximal jedoch 300 Euro im Monat. Bei der klassischen Tagespflege mit einer Betreuungsperson und bis zu fünf Kindern beträgt der Zuschuss ebenfalls 50 Prozent der Kaltmiete, maximal jedoch 200 Euro. In beiden Fällen darf es sich nicht um die Privathaushalte der Betreuungspersonen handeln.

Wenn eine Wohnung in eine Tagespflege umgewandelt wird, fallen Gebühren für die baurechtliche Nutzungsänderung an. Davon übernimmt die Stadt 50 Prozent, höchstens jedoch 100 Euro. Bei Investitionen in den Brandschutz steuert die Stadt 50 Prozent bei, maximal jedoch nur 500 Euro.