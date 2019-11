Von Wolfgang Wotke

Gütersloh (WB). Das Büro der evangelischen Kirchengemeinde ist schon in die neuen Räume an der Königstraße 6 gezogen. Damit hat die Verwaltung in dem Neubau den ersten und zweiten Stock belegt. Wie das Erdgeschoss nach dem Absprung von Gastronom Peter Bunnemann genutzt wird, steht jetzt fest: Im Frühjahr zieht der Eine-Welt-Laden dort ein, der in Eigenregie ein Café betreibt.