Gütersloh (WB). »Zum Leben geküsst« – so beschreibt ein Architekt beim abendlichen Forum im Offizierskasino der ehemaligen Mansergh Barracks die Wirkung, die das Konversionsgelände auf Planer und Öffentlichkeit ausübt. Vier Planerteams stellten am zweiten Tag der Werkstattwoche erste Ideen für eine Zukunft des 34 Hektar umfassenden Areals als neuer Stadtteil vor . Aufmerksam begleitet von rund 100 Besuchern und Besucherinnen, die sehr intensiv Fragen und Anregungen einbrachten.

Er sehe viele der Teilnehmer, die bereits bei den Führungen am Sonntag dabei gewesen seien, freute sich Bürgermeister Henning Schulz bei der Begrüßung, in die er auch die Jury einschloss. Sie wird am kommenden Freitag den Preisträger dieses außergewöhnlichen Wettbewerbs küren, der in dieser Woche sozusagen und so gewollt mindestens teilweise unter den Augen der Öffentlichkeit stattfindet. Zuspruch gab es auch von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), der aktuellen Eigentümerin des Geländes. »Wir unterstützen dieses Projekt gern,« sagte Dr. Felix Nolte.

Aufschlussreiche Annäherung an ein bisheriges Militärgelände

Das »Projekt« ist am Tag 2 der Planerwerkstatt eine ebenso spannende wie aufschlussreiche Annäherung von vier sehr unterschiedlichen Teams an ein bisheriges Militärgelände, das nach dem zweiten Weltkrieg zur britischen »Insel« am Rand der Gütersloher Innenstadt wurde, umgeben von eher ländlichen Strukturen und dem Bachlauf der Dalke.

Diese »Insel« wieder in die Stadt hinein zu öffnen, innovative Wohn-, Arbeits-und Lebensformen auch in der Infrastruktur und der Gestaltung erlebbar zu machen – das alles einte die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen und Herangehensweisen. Dabei scheint die Struktur des Geländes mit seinen Baumalleen, den gegliederten Hausanordnungen, dem imposanten Offizierscasino, mit seinen Gemeinschaftseinrichtungen, mit Sportplätzen und Hallen die Kreativität der Planungsteams zu beflügeln, auch wenn es lediglich Skizzen sind, die an diesem Abend präsentiert werden können.

Viele Ideen bauen darauf, Orte für Kommunikation zu schaffen

Die Erläuterungen und Beschreibungen führen den Güterslohern einmal mehr vor Augen, welches Potenzial in diesem Areal steckt. Viele Ideen bauen darauf, Orte für Kommunikation zu schaffen – sei es als Mix aus Wohnen und Arbeiten, sei es in der Schaffung von »Freiräumen« und öffentliche Nutzungsangebote bis hin zum »Dorfkern« mit der »Dorfstraße«, den ein Planungsteam skizziert.